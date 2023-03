Afrique Centrale: Angola, Congo-B puis RDC - La journée marathon en Afrique centrale d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, qui effectue une tournée en Afrique centrale du 1er au 5 mars 2023, se trouve dans trois pays de la région en l'espace de 24 heures, ce vendredi 3 mars: l'Angola, le Congo-Brazzaville puis la RDC. Après le Gabon, où il a, par ailleurs, rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en présence du président gabonais Ali Bongo, le chef de l'État français multiplie les réunions, comme celles à Luanda où il a été fortement question d'agriculture et d'économie.

Suite de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Après deux jours au Gabon, où il a surtout été question d'environnement, avec un sommet sur la protection des forêts tropicales, le chef de l'État français est arrivé le 2 mars 2023 à Luanda en Angola. Une visite qui aurait dû avoir lieu il y a trois ans, mais qui a été repoussée plusieurs fois en raison de la crise sanitaire.

Ce voyage s'inscrit dans la volonté de la France de renforcer les liens avec de nouveaux partenaires sur le continent. Une visite où l'économie a occupé une partie de la matinée avec un forum consacré surtout à l'agriculture. En effet, l'Angola souhaite diversifier son économie, aujourd'hui totalement dépendante du secteur pétrolier et surtout garantir sa sécurité alimentaire dans un pays qui importe beaucoup.

La France s'est donc engagée dans le secteur agricole avec notamment une aide de l'Agence française au développement (AFD) de 200 millions d'euros pour un programme de résilience climatique.

Les deux présidents, João Lourenço et Emmanuel Macron, se sont ensuite rencontrés pendant une petite heure pour aborder des sujets politiques et diplomatiques, et notamment la crise dans l'est de la RDC.

Étape express et complexe à Brazzaville

Emmanuel Macron poursuit ensuit son marathon avec deux autres pays au programme, puisqu'après l'Angola, le président s'envole pour quelques heures au Congo-Brazzaville. Une visite express où un entretien avec le président Denis Sassou-Nguesso est au programme. Et c'est peut-être l'étape où il sera le plus difficile pour l'Élysée de jouer la carte du " nouveau logiciel " dont parlait le président Macron le 27 février dans son discours avant cette tournée africaine. En effet, il arrive dans un pays qui n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1992 avec à sa tête l'un des plus anciens présidents africains encore en exercice.

Nous attendons du président Emmanuel Macron qu'il rappelle qu'il est insupportable de voir des détenus d'opinion en prison. Je rappelle que tous les deux, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, ont été condamnés avec des procès totalement farces.

Maître Norbert Tricaud, membre du collectif d'avocats des opposants politiques congolais Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, emprisonnés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État

Sidy Yansané

Il doit aussi y rencontrer la communauté française pour une intervention sous le signe de la mémoire, celle du rôle du Congo-Brazzaville lors de la seconde guerre mondiale.

Et puis dans la soirée, Emmanuel Macron décollera pour la dernière étape de cette tournée. Un vol assez court, juste le fleuve à traverser pour se rendre à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

À Libreville, une rencontre Macron-Touadéra, en présence d'Ali Bongo En marge de cette tournée en Afrique centrale, le président français a aussi rencontré le 2 mars 2023 au Gabon son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, en présence du président gabonais. C'est au palais présidentiel à Libreville que les deux chefs d'Etats se sont rencontrés, en présence d'Ali Bongo. Un entretien bref. Une information confirmée par une source proche de l'Elysée et une source haut-placée à Libreville. En revanche, rien n'a encore filtré sur la teneur des discussions entre Faustin Archange Touadéra et Emmanuel Macron.