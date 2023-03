Afrique de l'Ouest: Partenariat renouvelé entre ESA du Togo et EPAC-UAC du Bénin, pour cinq (5) nouvelles années !

Offrir une formation universitaire de qualité et innovante dans les domaines tertiaires et technologiques, répondant aux besoins du secteur socio-économique, tel a été de tout temps l'objectif principal de l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires), qui ne lésine pas sur les moyens pour se mettre en coopération avec les grandes universités sur le continent et en dehors.

Déjà en partenariat avec l'EPAC-UAC (Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi-Université d'Abomey Calavi) de la République du Bénin depuis 2017, l'ESA a vu le cadre de partenariat portant sur les activités pédagogiques et culturelles être renouvelé ce Vendredi 03 Mars 2023, pour cinq nouvelles années. Ce fut au cours d'une cérémonie qui a réuni les responsables des différentes parties à l'Amphithéâtre de l'ESA Agoè Minamadou, dans la banlieue Nord de Lomé.

Des explications des différents intervenants dont le Fondateur et Directeur général de l'ESA, Dr Charles Birrégah, et le Directeur de l'EPAC UAC, Professeur Guy Alain Alitonou, il sera question d'accompagner les activités de formation de l'ESA dans les domaines des Sciences de l'ingénieur / Génie Civil, Sciences de l'Ingénieur / Réseaux Télécommunications, Sciences de l'Ingénieur / Informatique de Gestion et Environnement, tout en profitant de leur convergence d'intérêts.

Dans la même dynamique, l'ESA offrira pour sa part, au partenaire béninois, son assistance " dans tous les domaines où elle aura développé une expertise avérée ".

A noter entre autres que la présente coopération public-privé qui s'offre cinq nouvelles années devra favoriser la collaboration sur " la formation académique dans les cycles de Licence, de Master et de Doctorat ", " la formation professionnelle dans les cycles de Licence, de Master et de Doctorat ", " les échanges et la mobilité des enseignants ", " les échanges et la mobilité des étudiants ", " l'élaboration et la réalisation de projets de recherche et d'appui au développement ", " l'organisation d'évènements scientifiques " et enfin, " la recherche de financements ".

Les différentes parties ont émis le voeu de voir ce cadre renouvelé, " raffermir les liens entre le monde académique public-privé et à créer les conditions d'une relation étroite, fructueuse, durable et de bonne intelligence entre ces deux mondes ", ensuite, " favoriser un partenariat gagnant-gagnant qui soit à la fois innovant, créateur de synergies, de richesses, d'emplois, de développement durable et accélérateur de croissance ". .

Pour information, les étudiants de l'ESA étaient au rang des témoins oculaires de cette cérémonie de signature de partenariat en leur institution universitaire et l'EPAC.