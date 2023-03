Egypte: Allocution du Président Al-Sissi lors de l'inauguration des nouveaux projets à Minya

document

Au nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux

Honorables fils du gouvernorat de Minya,

Noble peuple égyptien,

Mesdames et Messieurs,

Je commence mon discours d'aujourd'hui par une salutation, adressée nécessairement au peuple honorable de la Haute-Égypte en particulier, et à tout le peuple égyptien en général.

Ce peuple prouve chaque jour sa grandeur et son originalité qui se prolongent tout au long de la grande histoire de notre nation égyptienne qui a créé la civilisation, rédigeant l'histoire et s'efforce avec diligence actuellement pour façonner l'avenir.

C'est une belle journée, pour être avec vous dans la bonne Haute-Égypte. Comme j'étais heureux et fier quand j'ai vu les réalisations des Égyptiens, ainsi que leurs efforts sincères qui ont dessiné une nouvelle carte pour la patrie, et je suis optimiste quant à la jeunesse égyptienne, qui crée et sème l'espoir et construit la gloire sans frontières. Ma confiance dans leurs capacités est absolue, et ces réalisations qui sont faites avec la détermination de tous les Égyptiens sont une indication claire et sûre de la vitalité de notre nation et de ses capacités. Alors, je vous assure définitivement que nous continuons à achever le processus de la construction et du développement que nous avons commencé ensemble, qui a coïncidé avec notre volonté nationale de restaurer la patrie, de préserver sa survie et de la récupérer de ceux qui voulaient lui voler son identité.

Noble peuple d'Égypte,

Mesdames et Messieurs,

Un an s'est écoulé depuis que la guerre russo-ukrainienne, l'événement majeur de notre époque, a éclaté, une lutte économique entre l'Est et l'Ouest.

Les effets de cette guerre se sont fortement répercutés sur l'économie internationale, et les effets négatifs sur les indicateurs de l'économie mondiale, qui n'a pas encore connu de période de reprise, se sont multipliés à partir d'effets similaires causés par le "Covid-19".

L'Égypte, comme tous les pays du monde, a été affectée négativement par ces effets, qui ont provoqué des hausses record des prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires, et ont considérablement affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cependant, les réformes économiques mises en oeuvre par l'État depuis 2016, outre l'ampleur des progrès réalisés dans la maximisation des actifs de l'État et le développement des infrastructures, ont largement contribué à contenir de manière significative les effets de cette crise mondiale sur l'Égypte.

Les mesures de la protection sociale prises ont également contribué à fournir une couverture sûre aux groupes les plus touchés. Avec la grâce d'Allah et une planification basée sur des fondements scientifiques, nous avons fait face à cette crise - et toujours - avec des mesures confiantes et des objectifs spécifiques. L'État a également élaboré son plan économique pour inclure un intérêt à localiser l'industrie et à réduire le déficit d'importation.

Cela va de pair avec l'expansion de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, et le changement pour attirer les investissements étrangers.

Ainsi que je vous dis en toute sincérité que nous avons surmonté ensemble, au cours d'une décennie, des crises et des défis, avec une détermination implacable et une volonté de réussir. Notre volonté n'a pas été entravée par des défis, des campagnes de scepticisme ou réprimée par le terrorisme. Je vous assure qu'avec chaque crise il y a un don, et après chaque crise il y a des gains.

Je voudrais également vous affirmer clairement que le citoyen égyptien est à mon esprit, ainsi que la qualité de sa vie est l'objectif déterminant dont on ne s'écarte pas, d'autant que je ressens l'ampleur des pressions auxquelles il est confronté actuellement, j'ai confiance en ses capacités et son impartialité, pour surmonter les défis, je suis de près les préoccupations de l'opinion publique égyptienne, afin d'écouter toutes les voix d'ici et d'ailleurs et en réponse à ces voix.

Dans ce contexte, je dirige le gouvernement de mettre immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

Premièrement : Accélérer la préparation d'un paquet pour améliorer le revenu des travailleurs de l'appareil administratif de l'État et de ceux qui ont des cadres spéciaux, à compter du 1er avril 2023, selon lequel le revenu de l'employé augmente d'un minimum de 1000 L.E. par mois.

Deuxièmement : Augmenter le salaire minimum pour les travailleurs de l'État, comme suit :

- Pour le sixième degré et son équivalent, pour devenir 3 500 L.E. par mois.

- Pour le troisième degré qualitatif et son équivalent, pour devenir 5000 L.E. par mois.

- Pour les titulaires d'un master qui travaillent dans le pays, pour devenir 6000 L.E. par mois.

- Pour les titulaires d'un doctorat qui travaillent dans le pays, pour devenir 7000 L.E. par mois.

Troisièmement : Augmenter les pensions versées à leurs propriétaires et à leurs bénéficiaires à 15 %, à compter du 1er avril 2023.

Quatrièmement : Augmenter le plafond d'exonération fiscale sur le revenu annuel de 24 000 L.E. à 30 000 L.E. par an, à compter du 1er avril 2023.

Cinquièmement : Augmenter les catégories financières accordées aux bénéficiaires des programmes de " Takaful wa Karama / solidarité et dignité " de 25% par mois, à compter du 1er avril 2023.

Le glorieux peuple d'Égypte

L'Égypte est la plus grande patrie, à laquelle nous appartenons et qui nous appartient, c'est l'espoir et le rêve ultimes, ainsi que ses fils qui ont relevé les défis depuis que l'histoire s'est écrite sur sa terre. Ils sont les seuls capables de préserver ses capacités, de façonner son rêve, et ses enfants aujourd'hui dévoués à son amour qui sera écrit en lettres de fierté, pour que les fils et petits-enfants le lisent à l'avenir, pour lequel nous travaillerons et nous répétons ensemble avec force et détermination

Vive l'Égypte. Vive l'Égypte. Vive l'Égypte.