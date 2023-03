Cote d'Ivoire: Salon international de l'agriculture de Paris - La journée du 2 mars consacrée à la Côte d'Ivoire

Par une délégation conduite par son ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani, assisté de ses homologues Sidi Touré et Laurent Tchagba, la Côte d'Ivoire est venue en France pour promouvoir sa terre agricole, terre de richesses et d'opportunités, à la 59e édition du Salon international de l'agriculture (SIA) de Paris, au parc des expositions de la porte de Versailles, sur la thématique " L'agriculture : le vivant au quotidien ".

Depuis le 25 février dernier et ce jusqu'au 5 mars, la Côte d'ivoire a installé ses quartiers au pavillon 5.1 du parc des expositions de Paris porte de Versailles. Chaque jour, les visiteurs affluent à la découverte des produits issus de l'agriculture de ce pays. Les représentants de coopératives agricoles, de structures importantes comme le port autonome d'Abidjan, le Conseil café cacao, le Conseil coton anacarde ou le CNRA se donnent à coeur joie de promouvoir leur Programme national d'investissement agricole de deuxième génération (PNIA II) avec, pour axe principal, la mise en place des agropoles.

Leur pays a été mis à l'honneur à travers une journée spéciale dont l'un des temps forts aura été la conférence sur le thème " L'agriculture ivoirienne face aux crises externes et internes : perspectives pour relever le défi de la souveraineté alimentaire ".

Très tôt, les passionnés du monde agricole, les invités de marque et plusieurs journalistes ont pris place au 121 CFDE espace 2000 du pavillon 1. L'occasion pour le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani, ses homologues des Ressources animales et halieutiques, des Eaux et Forêts et son directeur de cabinet, de présenter leur potentiel agro-pastoral et halieutique, les réformes opérées et d'aborder les questions liées à la transformation structurelle de l'économie agricole dans un contexte de changement climatique et de crise russo-ukrainienne.

Parmi les invités, Clenne Mouangou, C.M Agrobusiness et Edwige Yombi Sitou, EMS Négoces, deux Congolaises fidèles au rendez-vous de la Côte d'Ivoire.

Cette tribune a permis également à la délégation ivoirienne de présenter aux investisseurs les nouvelles opportunités d'investissement dans ce secteur agricole axé sur la transformation locale de leurs produits agricoles, avec la mise en place des agropoles, et de faire également la promotion autour de la sixième édition du Salon International de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, prévue du 29 septembre au 8 octobre prochains.

Lors des échanges avec les participants, Kobenan Kouassi Adjoumani a expliqué que son pays est respectueux de la préservation de l'environnement au moyen d'une agriculture moderne. Il s'est dit ouvert au fait de s'imprégner continûment des avancées majeures en matière de techniques, de technologies et de recherche enregistrées dans le domaine de l'agriculture sous d'autres contrées.

Il a rappelé le Programme national d'investissement agricole de son pays qui vise une agriculture plus compétitive et créatrice de revenus équitablement partagés. De ce fait, ses compatriotes de la diaspora ont leur place dans le secteur agricole, un secteur créateur de richesses et porté par les paysans, les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises, a confié le ministre, invitant ses compatriotes de la diaspora à s'impliquer à la mise en place d'État.