Congo-Brazzaville: Petites escapades dans Brazzaville - Talangaï - Mikalou

L'arrondissement 6, Talangaï, est un puissant pilier d'énergie de la ville de Brazzaville. Y vivre, c'est bien plus qu'avoir une simple adresse. Talangaï, c'est toute une histoire, un mythe vivant, un style de vie et un état d'esprit. Talangaï, c'est une identité, une revendication, un faire-valoir. Bienvenue du côté de la force tranquille de la capitale du Congo.

Il y a des arrondissements comme cela qui sont des organes vitaux à Brazzaville. Des arrondissements qui, par leur façon d'avoir écrit l'histoire, deviennent des centres de prise de température de la santé plurielle de la ville capitale.

Talangaï est en première ligne de ces arrondissements, avec son non pas moins légendaire frère, l'arrondissement 2, Bacongo.

Vivre à Talangaï, plus encore y être né, c'est bien plus qu'avoir une simple adresse ou une mention sur son acte de naissance. Talangaï, c'est tout un code, une façon de voir le monde et de le restituer. Talangaï, c'est une fierté, une identité, une revendication.

En effet, malgré les faits divers liés à l'insécurité qui ponctuent son histoire, le tableau n'est pas tout à fait noir car il y a des vies et de belles histoires à Talangaï.

La première est celle des " enfants de la maison ". Cela n'existe pas à Talangaï. Bien que la tendance générale des parents brazzavillois est de garder leurs enfants à la maison, scotchés à un écran de télévision, gage d'une hypothétique bonne éducation qui s'entendrait par un français cinglant, à Talangaï, il n'y a pas d'enfants de la maison même si les parents le croient.

Il y a un grand sens de fraternité à Talangaï. Tout le monde connaît tout le monde, on voit les petites-soeurs naître et grandir, fleurir. La fibre communautaire est très prononcée et assumée.

La vie est simple ici. On trouve presque tout à portée de main, pas besoin d'aller loin. Le petit commerce par les femmes au foyer était longtemps vu comme une preuve de diligence et de soutien à la famille.

Bien que le niveau de vie se soit amélioré avec l'arrivée d'une classe moyenne qui a changé la face de l'arrondissement, on trouvera toujours aisément une vendeuse de bissap, de " kalaba " ou de charbon. Ce sont des habitudes de vie qui sont restées.

Talas, c'est un arrondissement aux incontournables tels que la rue Ndolo et la pharmacie qui broche son angle, " Le Vert d'Ô ", devenue une institution au fil des années. C'est son lycée Thomas-Sankara où éducation rime avec force de caractère. C'est aussi le marché de Mikalou, où on trouve de tout : de l'alimentaire mais aussi de l'électroménager et de l'habillement.

Talangaï est un flambeau allumé dans Brazzaville. C'est un endroit plein de charme malgré ses drames, un lieu de vie doux, chaleureux, envoûtant et qui reste dans le coeur longtemps, le temps d'une vie.