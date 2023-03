Congo-Brazzaville: Naicka Bokilo Mampah - ' C'est le moment d'encourager la jeunesse congolaise à entreprendre '

interview

La présidente de l'établissement Mbm Business, Valérie Naicka Bokilo Mampah, organisera le 31 mars à Brazzaville une soirée de gala pour permettre à la gent féminine de mieux clôturer le mois de mars. Dans l'interview qu'elle a accordée aux "Dépêches du Bassin du Congo", elle en parle.

Vous envisagez d'organiser, à la fin de ce mois, une soirée de gala. Peut-on connaître le but ?

J'aimerai profiter de cette occasion pour sensibiliser les femmes aux différentes formes de violence. Ce sera également, pour moi, le bon moment d'encourager la jeunesse congolaise à l'entreprenariat pour combattre l'oisiveté et le vice.

Quelles sont les activités prévues pour cette soirée ?

Nous avons prévu quelques activités culturelles. D'abord, pendant près de 30 à 45 minutes, les participants à la fête débattront sur le thème " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l'égalité des sexes ". Ce sera la première et plus importante activité de la soirée. Ensuite, s'ensuivra, une autre série d'activités artistiques, à savoir le chant, la danse folklorique, l'humour sans oublier un défilé de mode.

En rapport avec cette soirée, avez-vous un message à l'endroit des Congolais en général et de la femme en particulier ?

La paresse et le désespoir ne devraient pas impacter l'avenir de la génération montante congolaise. Nous sommes les futurs cadres de demain. Nous devons savoir ce que nous valons et ce que nous voulons. Personne ne devra décider sur notre avenir car il nous appartient. En plus, ne cessez jamais de croire en vous.

Un dernier mot ?

J'aimerai m'adresser aux décideurs et aux chefs d'entreprise. Tous les jours, je me balade dans les différents bureaux pour solliciter le parrainage et le sponsoring. Les gens prennent du courrier, promettent de revenir vers nous, mais sans jamais tenir parole. Je comprends que les temps sont durs. Que les entreprises hésitent d'invertir dans du néant, certes ! Mais n'oublions pas que tout le monde mérite sa chance. Il faut se dépasser et prendre le risque d'investir dans nos différents projets au bénéfice des Congolais !