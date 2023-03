Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Origine et explosion de la danse ' Boucher ' dans la musique congolaise

document

L'arrivée de la danse "Boucher" fut un véritable tournant dans la musique du Pool Malebo des années 1965, 1966 et 1967. Brazzaville et Léopoldville, villes mamelles nourricières de cette musique, vibraient à son rythme. Des ambianceurs des deux rives traversaient parfois nuitamment le fleuve pour aller danser à Léopoldville où à Brazzaville aux rythmes des orchestres OK Jazz, Negro succès, Conga succès, Bantous de la capitale, Negro Band, Tembo, spécialistes de cette danse qui était au faîte de sa gloire dans le macrocosme musical des deux villes.

Sous la férule de Luambo Makiadi Franco De Mi Amor, la danse "Boucher" devint populaire à Léopoldville, à travers des titres emblématiques tels que " Course au pouvoir", "Ngai Marie nzoto ebeba", "César a boya yo" de Franco, "Dis tonton", "Chérie Lovy" de Vicky Longomba. Des oeuvres d'une parfaite illustration du "Boucher" pétillent comme du bon champagne et font tabac dans le paysage musical des deux rives du fleuve Congo, sans oublier celles produites par d'autres groupes musicaux. A l'instar de la rumba, la danse "Boucher" prédominait dans les bars dancing des deux villes lors des concerts des différents orchestres, les cérémonies de mariage, retraits de deuil et autres événements mondains.

Il sied de noter également que c'est à partir de Brazzaville et Léopoldville que la danse "Boucher" déploya ses ailes pour conquérir toute l'Afrique grâce aux talents des artistes des deux Congo, d'où la participation de l'OK Jazz et des Bantous de la capitale (représentants des deux pays) au Festival mondial des arts nègres organisé du 1er au 24 avril 1966 à Dakar, au Sénégal. Un événement très marquant au regard des prestations des deux ensembles musicaux et à l'issue duquel la musique congolaise moderne prit de l'essor et s'imposa sur toute l'Afrique.

Dans le même élan, lors du Festival panafricain de musique d'Alger, en juillet 1969, les Bantous de la capitale présentèrent au public algérois "Boucher", "Soukous", "Yéké-yéké" par les danseurs Bringo, Mbimi, Ndalla dit Ngwassa, Wello, et les danseuses Evéline Ngongolo, Angèle Moussounda, Yengo Bobo et Clotilde alias Bouton doré. A l'issue de ce Festival, les Bantous obtiennent la médaille de bronze, le Congo Kinshasa fut représenté par l'orchestre Bamboula de papa Noel.

Un adage dit "Tout est mouvement, tout est changement". En effet, suite aux innovations que connut la musique congolaise au cours des décennies 1970 et 1980, surtout avec l'apparition sur la scène musicale d'une multitude d'orchestres tels que Super Boboto, Mando Negro... à Brazzaville; Bella-Bella, Lipua-lipua, Empire Bakuba, Zaïko Langa-Langa, Viva la musica à Kinshasa, la danse dans les deux villes, fondée sur les différentes variantes de la rumba (Rumba odémba, rumba kara-kara) va connaître des nouvelles évolutions. Pour bien se démarquer des autres, chaque orchestre crée sa propre danse. Plusieurs danses furent leur apparition telles que Soukous, Kiri-kiri, Jobs, Ciao, Cavacha... danses qui dérivent du "Boucher" au regard de leurs mouvements et gestuels, et qui vont s'imposer au fil des ans dans la galaxie musicale congolaise. Ainsi marque la fin de la mémorable épopée de cette célèbre danse qui fut créée par un boucher du Marché Total de Bacongo, à Brazzaville, et dont les pulsations rythmiques conquirent toute l'Afrique dans les années 1965, 1966et 1967.