Congo-Brazzaville: Digitalisation des entreprises - La Chambre de commerce signe une convention de partenariat avec l'ONG Pratic

Le partenariat scellé le 1er mars est axé sur l'accompagnement de la Chambre de commerce et des entreprises de Pointe-Noire et du Kouilou par l'Organisation non gouvernementale (ONG) Promotion, réflexion, analyse sur les technologies de l'information et de la communication (Pratic) dans la transition et la transformation numérique à travers, entre autres, la formation et la certification des personnels.

Le document a été signé par Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre de commerce et des entreprises de Pointe-Noire et du Kouilou, et Luc Missidimbazi, président de Pratic. Le partenariat va permettre à la Chambre de commerce de poursuivre sa transformation numérique entamée avec le lancement de la plateforme d'informations économiques du Congo "Liziba ", mise en place dans le cadre de la deuxième phase du Projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II), financé par l'Union européenne. Il permettra également aux entreprises de Pointe-Noire et du Kouilou de bénéficier de l'accompagnement de l'ONG Pratic dans leur transition numérique.

Un aspect qui s'avère très positif pour ces entreprises, selon Didier Sylvestre Mavouenzela. " Nous avons une mission d'éveil et une de nos actions nous a permis de montrer qu'inclure le numérique dans les entreprises fait deux à trois points de croissance. C'est ainsi que lorsque nous étions en train d'élaborer notre plan stratégique 2022-2024, nous avons retenu un axe qui consistait en la digitalisation de la Chambre de commerce mais aussi des entreprises. Il nous fallait un partenaire pour la mise en oeuvre. C'est ainsi que nous nous sommes tournés vers Pratic pour permettre à la Chambre de maîtriser les outils numériques en même temps que les entreprises de Pointe-Noire et du Kouilou ", a-t-il expliqué.

Pour ce faire, deux programmes vont être mis en oeuvre. Ils portent notamment sur la formation et la certification des compétences numériques dans l'environnement professionnel (évaluation des compétences numérique que Pratic est habilitée aujourd'hui à certifier après formation) et la mise en place des projets de transition numérique des entités. Ces programmes permettront donc à la Chambre de commerce et aux entreprises de Pointe-Noire et du Kouilou d'avoir les outils numériques nécessaires, un environnement digital et des services qui vont les aider à mieux communiquer en interne et en externe. " On évalue les compétences numériques des individus, on les aide à mieux les utiliser en mettant des projets comme le digital marketing, l'usage des outils bureautiques, une meilleure connaissance des problématiques de cyber sécurité et d'intelligence artificielle", a indiqué Luc Missidimbazi.

Notons que l'ONG Pratic existe depuis quinze ans et oeuvre pour la promotion du numérique. Elle est porteuse du projet Osiane, le grand salon international des technologies de l'information et de l'innovation qui se tient depuis sept ans à Brazzaville où elle est basée. L'organisation a des antennes dans d'autres villes du pays comme Pointe-Noire et à l'étranger (France, Belgique et autres).