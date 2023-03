Congo-Brazzaville: Sport de travail de Brazzaville - Lucie Brigitte Mvilakanda élue présidente de la Ligue

La Ligue de Brazzaville a depuis le 1er mars une nouvelle présidente. Lucie Brigitte Mvilakanda a été élue au cours de l'assemblée générale élective convoquée par la Fédération congolaise du sport de travail.

La nouvelle présidente s'est engagée à vulgariser le sport dans les sociétés et les entreprises tout en oeuvrant à la promotion, la généralisation et au développement de l'éducation physique et sportive au bénéfice des travailleurs.

Organiser des compétitions dans chaque discipline, des formations des officiels techniques, des séminaires à la faveur des entraîneurs des clubs selon les règles de jeu et participer à des manifestations sportives font partie des défis à relever. " Nous allons contribuer à la propagation et à la sauvegarde de l'éthique sportive puis exercer et coordonner les activités selon les textes et lois en vigueur", a promis Lucie Brigitte Mvilakanda.

Elle sera aidée dans l'exercice de ses fonctions par des hommes qu'elle estime partager sa vision, notamment Privat Kemona et Ferdinand Nguie, respectivement premier et deuxième vice-président. Tcho Thècle Kissita est troisième vice-présidente. Louis Noël Lemba et Prince Loutonadio assument respectivement les fonctions de secrétaire général et d'adjoint. Gildas Olessombo Itoua est le trésorier général avec pour adjointe Pascaline Banguissa. Achile Régis Mouzele, Frank Nkaba, Lionnelle Mabiala Biboussi sont les membres. Flore Ngoulassala, Alexandre Mouciny Bisseyou et Romuald Mbeya sont les membres du commissariat aux comptes.