Congo-Brazzaville: Leadership féminin - ' Women center ' au chevet de la jeune femme congolaise

La première édition de coaching sous label " Women center ", qui se tiendra le 18 mars, se veut avant tout un lieu de rencontre, d'échange et de partage d'information ; une occasion pour les organisatrices de faire résonner les idées, fédérer les énergies en faveur des femmes congolaises pour leur réinsertion professionnelle au profit du développement socioéconomique du pays.

Sur le thème " Ta décision d'aujourd'hui déterminera ton futur ", l'événement qui se tiendra dans le cadre du mois de la femme appelle la Congolaise à une prise de conscience, à une confiance en elle, à une détermination et à un engagement pour relever les défis qui s'imposent à elle.

Ce programme d'appui à la jeune femme congolaise vient répondre à la lancinante question de son insertion professionnelle, tout en lui permettant d'acquérir des connaissances supplémentaires, des aptitudes nécessaires, afin qu'elle puisse évoluer vers de métiers de son rêve ou sa future carrière professionnelle.

" Nous proposerons des séances en coaching, en développement personnel et conseils pour les aider, assurer leur accompagnement moral et psychologique. Ce qui pourrait, d'ailleurs, occasionner son épanouissement dans tous les domaines de la vie et de devenir leader féminin de demain, mais aussi et surtout un modèle pour les autres femmes ", a expliqué Mondésire Ikando, présidente de Women center.

Ce cadre permettra aux organisateurs et leurs partenaires de mettre en oeuvre un certain nombre d'activités au bénéfice des participantes. Il sera essentiellement consacré aux conférences-débats, séances de coaching, de conseils et de motivations.

La rencontre fera, par ailleurs, intervenir des personnalités différentes qui, par leurs parcours, leurs expériences, constitueront une source d'inspiration pour la jeune femme congolaise afin de lui permettre de prendre confiance en elle. " Les jeunes femmes congolaises ne manquent pas de rêves et d'idées. Ce dont elles ont besoin, c'est un réseau d'orientation et d'accompagnement pour passer des envies à la concrétisation. Voilà pourquoi Women center envisage d'être ce réseau organique et organisé pour l'épanouissement de la femme congolaise ", a conclu Mondésire Ikando.