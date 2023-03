Gabon: ' One forest youth forum ' - La première édition s'est tenue à Libreville

En marge du " One forest summit", organisé conjointement par le Gabon et la France, la jeunesse africaine s'était aussi donné rendez-vous à Libreville pour la première édition du " One forest youth forum ", du 27 au 28 février.

Plus de 250 participants ont échangé sur les problématiques de gestion durable des écosystèmes forestiers, avec un objectif principal : impliquer la jeunesse africaine dans l'action, les réflexions et les décisions prises autour des questions de protection du bassin du Congo, débattues lors des assises de la deuxième édition du " One forest summit ".

Le " One forest youth forum " s'est tenu sur le thème " La jeunesse face aux enjeux du développement des écosystèmes et de la biodiversité ". Les retrouvailles ont été organisées par le Conseil national de la jeunesse du Gabon et le Réseau des jeunes pour les forêts de l'Afrique centrale. " Nous avons proposé ce projet pour que les jeunes se réunissent, qu'ils réfléchissent et qu'ils proposent des solutions face à la problématique de la biodiversité. L'idée était de présenter toutes nos résolutions lors du sommet des chefs d'Etat ", a expliqué Tamarah Moutotema Boussamba, coordinatrice générale de l'événement.

Cette rencontre a permis de promouvoir une gestion durable des forêts et de la biodiversité. C'était une occasion pour les jeunes du monde entier de se rassembler, d'échanger des idées et de collaborer sur des projets qui ont un impact positif sur l'environnement.

Le " One forest youth forum " a été un moyen pour la jeunesse de réaffirmer son engagement dans la protection de la planète, dans la lutte contre les changements climatiques en oeuvrant ainsi pour la préservation des écosystèmes forestiers. " Avec cette initiative, la jeunesse africaine montre l'exemple au reste de la jeunesse mondiale et aux décideurs politiques qui, pendant le One forest summit, vont être amenés à proposer des solutions. On va faire en sorte que la voix des jeunes qui a été entendue tout au long de ce forum puisse être portée lors du One forest summit officiel ", a eu à indiquer Pierre Martin Martin Dussaud, représentant de l'ambassade de France au Gabon.

Pour le représentant résident de l'Unicef, Noël Marie Zagré, cette initiative de la jeunesse gabonaise cadre avec l'atteinte de certains objectifs de cet organisme onusien. " Nous travaillons pour que les services sociaux de base qui sont offerts aux enfants soient résilients à la crise climatique. Nous travaillons pour que les jeunes soient équipés et qu'ils aient les capacités, les compétences, les aptitudes pour jouer leur rôle de défenseur du climat et de la biodiversité ", a affirmé ce dernier.

Les conclusions de ces deux journées de réflexion et d'échange ont donné lieu à une réunion entre les représentants du " One forest youth summit " et les ministres de l'Environnement des pays de la sous- région, afin que leur point de vue soit soumis aux chefs d'Etat. Rappelons que cet événement des jeunes a également eu un côté festif avec l'organisation du " Festi vert ", un spectacle de chant, de danse et d'humour présenté par les artistes gabonais et ceux de la sous-région.