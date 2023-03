Congo-Kinshasa: Dans les oubliettes de tous les programmes du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, Lutendele - Des mamans envisagent une marche pacifique pour la construction de la route de la Caravane

Elles sont inéluctablement au bout de leur patience. Elles, ce sont les mamans du quartier Lutendele, situé dans la Commune de Mont-Ngafula, réunies autour d'une Asbl dénommée : " Communauté de Développement des mamans de Lutendele ". Celles-ci dénoncent la nonchalance observée dans la construction de la route de Lutendele, dite route de la Caravane qui va de Mbudi Terminus à Mitendi, longue de 21 Kilomètres.

Une telle attitude passive de la part du gouvernement ou mieux, des organes habilités à construire cette route d'intérêt national, qui sert de transport de tous les matériaux de construction de la Ville-Province de Kinshasa: sables, moellons, caillasses etc., laisse transparaître une tentative de détournement des fonds.

Madame Rose DETDAMOGO, l'une des membres de cette Communauté de développement des mamans de Lutendele qui s'est confiée à La Prospérité, dit ne pas comprendre la cause de mise à l'écart ou de l'oubli du quartier Lutendele, dans tous les programmes du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Elle n'arrive pas, non plus, à comprendre que six (6) mois plus tard, depuis l'érection à Mbudi Terminus, d'un panneau qui annonçait le début de construction de la route de la Caravane, que rien n'ait été fait jusqu'à ce jour.

Et comme les mamans sont les premières victimes des cas d'accidents par motos et gros véhicules bennes qui exploitent cette route qui est dans une état de délabrement total, Maman Rose et ses collaboratrices invitent les mamans de Lutendele, toutes confessions religieuses confondues, à se joindre à elles, pour une marche pacifique qui est envisagée à la dernière semaine du mois de mars, juste avant la clôture des activités dédiées au mois de la femme. L'objectif serait d'empêcher momentanément sur ce tronçon, les trafics de tous ces véhicules bennes qui transportent : sables, moellons et caillasses mais aussi et surtout, qui tuent la population.

D'ailleurs, à ce sujet, plusieurs cas de décès sont enregistrés sur cette route.

A propos du panneau planté à Mbudi, les mamans de Lutendele parlent simplement d'une insulte à la population du fait que ce tableau ne fait mention d'aucune date du début d'exécution des travaux, ni même la durée que prendront ces travaux, ni encore moins les noms des entreprises exécutantes.

Pourquoi ne pas récompenser la population de Lutendele qui, pourtant, est un quartier qui regorge en son sein 7 carrières où l'on exploite, tous les matériaux de construction de Kinshasa : moellons, callasses, sables... ?, s'interrogent les mamans de Lutendele.

Voilà pourquoi, elles s'en remettent à la sagesse du Président de République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et premier acteur du développement, afin de rétablir la population de Lutendele dans ses droits.

La frasque est à son comble lorsqu'en plein 21ème siècle et à peine 17 Kilomètres depuis le centre-ville, Lutendele a encore des moyens rudimentaires des transports en recourant à la moto comme l'unique moyen où sont transportés des personnes et leurs biens, des malades mais aussi, des cadavres à acheminer dans les différentes morgues, avec toutes les conséquences néfastes dues à la contamination de diverses maladies.

Il convient de rappeler que la route de Lutendele dite route de la Caravane a un caractère historique. Elle est la première route de la Ville-Province de Kinshasa ayant servi de transit à l'homme blanc entendez, Henri Morton Stanley qui, en son temps, fit la découverte de Léopoldville.