Congo-Kinshasa: Projet de loi Tshiani / Félix Tshisekedi - "Je n'ai pas à donner mon avis pour ne pas entrer dans des polémiques"

Dans une récente interview accordée à Marius Muhunga, journaliste de la VOA, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi a éclairé la lanterne sur sa position concernant la proposition de "loi Tshiani", laquelle loi recommande l'accession aux postes dit "clés" du pays qu'aux seuls congolais nés de père et de mère. Félix Tshisekedi a répondu qu'il n'a pas à donner son avis pour ne pas entrer dans des polémiques que cette loi a suscitées dans la classe politique congolaise.

Le Président congolais a, par ailleurs, indiqué qu'il ne pouvait se permettre de condamner une telle initiative dans un pays qui se veut démocratique. "Tshiani est un congolais jusqu'à preuve du contraire, c'est un congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays selon lui, c'est son droit, on ne peut pas ici faire le procès de Tshiani parce que nous sommes en démocratie où tout le monde a le droit de s'exprimer", a-t-il précisé.

Cherchant à donner beaucoup plus de précision et calmer les ardeurs sur l'agitation provoquée par cette proposition de loi au pays, le Chef de l'Etat a fait référence au royaume de Belgique où on "n'a jamais jeté en prison les gens qui sont contre la royauté".

"Pour la petite histoire, je parlais avec un officiel belge en lui disant que par exemple chez vous en Belgique, on a jamais jeté en prison ou fait taire les gens qui disent tout haut qu'ils sont contre la royauté. Est-ce que la royauté s'en va pour autant, elle change pour autant, non, le roi est là et il est bien là, c'est la même chose ", a-t-il renchéri.

Et d'ajouter : "Est-ce que le fait d'être né congolais de père et de mère est un critère suffisant pour servir son pays de manière loyale, fidèle de ses compatriotes et cela de manière convenable, je ne crois pas. Parce que même l'histoire la plus récente de notre pays nous démontre qu'il y a eu des congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de ce pays, donc, ce n'est pas un critère, ceux qui pensent que c'est un critère c'est à eux d'argumenter ", a-t-il conclu.