Afrique: Ligue des champions, Raoul Shungu veut battre WAC ce vendredi à Casablanca

Ça chauffera ce vendredi 3 mars, entre l'AS V.Club de la RDC et Wydad Athlétique de Casablanca du Maroc, au stade Mohamed V, sous le coup de 20h, heure locale, pour le compte de la première journée match remis, de la phase de poules de la 27ème édition de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football (CAF). L'équipe de Bana Mbongo est arrivée sur le lieu de la compétition mercredi à 2h du matin en provenance de Kinshasa, en passant par Istanbul, en Turquie. Une forte délégation de 38 personnes dont 26 joueurs. En conférence de presse d'avant match, l'entraîneur de l'AS V.Club, Jean-Pierre Raoul Shungu a exprimé sa détermination et son ambition de faire un grand match, et ramenez du bon résultat au pays.

"Nous savons que nous serons en face de WAC, une équipe que nous connaissons bien avec son public monstre et très chaud, toujours prêt de venir en soutien comme véritable 12ème homme. Mais quoiqu'il en soit, nous en ferons fi autant que possible avec un jeu ouvert, afin de ramener un bon résultat ", a déclaré Raoul Shungu.

Le mentor des Dauphins noirs de Kinshasa, dit qu'il suit de près la situation de ce club marocain. Il dit qu'il a une idée sur comment évolue cette équipe, par rapport à son dernier match contre la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) bien qu'il vient de changer d'entraîneur.

Et d'ajouter, peu importe ce changement d'entraîneur, l'effectif du club marocain sera le même. Pour Shungu Raoul, Bien qu'évoluant à l'extérieur, son équipe fera tout pour qu'à travers son jeu, que WAC ne puisse pas supporter leurs assauts offensifs.

Des absents dans son effectif...

Parlant de son effectif, le coach Raoul Shungu a indiqué qu'il y aura quelques absents : "il y aura des absents dans les rangs de V.Club. En l'occurrence, Nissy Ngoma, Varel Rozan et Jacques Temopele Médina. Ce sera un handicap sur lequel nous n'allons pas pleurnicher d'autant plus que les joueurs qui seront alignés à leur place auront la même mission à remplir", a-t-il soutenu.

Chikito Lema : " jouer à l'extérieur n'est pas synonyme de défendre "

Présent aux côtés de son entraîneur, Chikito Lema Mabidi qui a aussi évolué pendant plusieurs années au Maroc au sein de Raja, a lui aussi affiché une attitude de combat : " le fait de jouer à l'extérieur n'est pas une contrainte pour jouer à la défensive. Nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre. Pour avoir évolué au championnat marocain, au sein de Raja, je connais bien cette équipe. Le nouvel entraîneur de WAC est un ancien de Raja qui a comme caractéristique : le monopole et la possession de la balle. De notre côté, nous avons aussi des joueurs expérimentés et autant d'arguments possibles pour nous faire valoir, et afin de réaliser un bon match. Connaissant le championnat marocain, je présume que WAC présentera un nouveau visage. Il nous revient d'être serein et bien concentrés tout au long de cette rencontre ", a-t-il affirmé.

WAC et V.Club en seront, vendredi, à leur 3ème sortie respective dans ce groupe A. Ce match était initialement prévu pour le 12 février dernier mais n'avait pu se jouer en raison de la participation de cette équipe marocaine, détentrice du titre de la Ligue des champions de la CAF, à la dernière Coupe du monde de football de la Fédération internationale de football association (FIFA), organisée en février dernier par le royaume chérifien.