Afrique: L'Economie congolaise au cœur du mensonge, de la manipulation et corruption

*Le champ économique congolais est devenu l'espace où tout est fait pour tromper les consommateurs et les amener à prendre des décisions qui ne sont pas dans leur intérêt mais, plutôt, dans l'intérêt de ceux qui leur proposent des produits à acheter sur le marché.

D'une manière ou d'une autre, tout le monde participe en tant que consommateurs, clients ou vendeurs au sein de nos sociétés contemporaines.

Mais, sommes-nous conscients de ce que le marché fait de nous et nous fait faire dans les choix que nous faisons et dans les décisions que nous prenons ?

Dans tout cela, on cherche à exploiter les faiblesses psychologiques des congolais et les déficits informationnels ou structurels pour arnaquer les gens, susciter de faux désirs, créer de récits fantaisistes, présenter des fausses inventions et ouvrir de horizons de faux espoirs pour vendre et s'enrichir.

Les exemples sont légions dans notre société congolaise, l'achat trop coûteux des services des télécommunications, les médicaments inutiles, voire dangereux à notre santé, les produits ou services faussement innovants, l'absence d'un système bancaire crédible, la prolifération des nganda, bars et églises, les objets de faux luxe hors prix, les voyages de rêve sans justification afin d'activer l'envie de dépenser de l'argent dans des vacances non indispensables au coeur des horizons lointains.

Grâce à de nouvelles sciences comme le marketing et la psychologie commerciale dans notre société, nous ne désirons pas vraiment ce que nous désirons, mais nous désirons ce que nous croyons désirer parce qu'il y a des gens qui ont décidé de nous le faire désirer, souvent contre nos intérêts véritables.

De nos jours, dans la société congolaise, du point de vue de la psychologie de faux désirs, où le mensonge et la manipulation alimentent l'inconscience des dupes, anéantissant ainsi les capacités rationnelles et éthiques des personnes ainsi que leurs intérêts, les citoyens sont forcés de donner un sens à leur vie sur base de leurs intérêts véritables.

Si le capitalisme sauvage a condamné l'Afrique à l'esclavage et à la servilité, selon les lois du marché où règnent les profits grâce au mensonge et la manipulation, la RDC est l'exemple frappant où certaines classes sociales tirent profit de tout selon ses seuls intérêts sans honte, en réinventant la société congolaise comme un champ de l'économie du vol, de détournement public et de la corruption généralisée.

L'Etat congolais fait donc plus que de se conformer à la logique socio-économique du mensonge : il fonctionne avec des acteurs dont l'enrichissement et globalement basé sur le dévoiement total de l'économie par la vampirisation de tout l'espace social où tout se corrompt et fonctionne sur le vol organisé, sans aucun système juridique qui pourrait lutter contre cette dérive mortelle en RDC.

En observant toutes ses immenses et fabuleuses richesses entre les mains, non pas d'opérateurs économiques fiables et créateurs d'emplois et d'opportunités de grands investissements, mais des prédateurs en veste qui se pavanent partout avec des symboles étincelants de leur enrichissement illicite, il y a moyen de craindre davantage le pire.

Que faire ?

Il est urgent de mobiliser les forces d'intelligence et d'éthique contre cette économie qui est au service du Prince.

On comprend que l'urgence aujourd'hui, c'est d'investir dans l'éducation et dans les forces d'intelligence et d'éthique afin de penser un autre Congo possible à travers un paradigme économique de résilience sociale, en vue de détruire cet ordre économique de mensonge, de corruption et de manipulation en faveur du prince.

Aujourd'hui, les principes économiques ne suffisent pas, il faut des pratiques dans lesquelles ils prennent corps.

C'est-à-dire que les générations montantes dans le quatre coins de la RDC et les élites de bonne foi sont appelées à changer ce grand pays par des initiatives nouvelles et visibles, grâce auxquelles elles ne parleraient pas de l'avenir comme un voeu pieu mais, comme un combat ancré dans des programmes concrets d'action Politique, culturelle, économique et sociale du gouvernement congolais.

Si chaque jeune congolais ne parlait du Congo et de la paix à l'Est du pays qu'au coeur d'une action du changement visible ici et maintenant, de nouvelles orientations s'imposeraient vite pour mettre fin à cette culture des guerres meurtrières au Sud-Kivu, Nord-Kivu et en Ituri.

Cela permettrait aux congolais et congolaises de lutter progressivement contre cette pandémie de la corruption généralisée dans les secteurs publics en RDC.

Autre bataille pour une économie sociale et solidaire en RDC, c'est travailler en synergie partout le pays pour l'édification de nouvelles institutions de gouvernance économique et financière.

C'est le rôle des mouvements des jeunes, des structures de la société civile, des élites de bonne foi à travers des lobbyings, plaidoyers et des propositions concrètes en vue de vaincre les pouvoirs autoritaires et les régimes despotiques qui n'ont plus droit de cité dans un Congo nouveau.

En même temps, cette bataille est celle d'une action dans tous les terroirs de la société congolaise pour une éducation culturelle et économique atour du nouvel esprit économique congolais à promouvoir.