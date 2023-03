Congo-Kinshasa: Face aux Hauts Magistrats de Parquet Général près le Conseil d'Etat, Procureur Iluta - "La République attend de vous de prendre des décisions réfléchies et justes"

document

Communiqué de presse

Le Procureur Général près le Conseil d'Etat, Monsieur ILUTA IKOMBE YAMAMA Antoine-Félicien, a réuni autour de lui, ce jeudi 2 mars 2023 dans la salle de réunion du Parquet Général près le Conseil d'Etat à Kinshasa/Gombe, les Hauts-Magistrats de son office.

Dans la perspective de son pouvoir de disposition, de gestion, de surveillance, d'inspection et de rapportage de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, le Procureur Général a exhorté à cette catégorie des Magistrats à faire preuve de leur engagement, d'évoluer dans la discipline, la ponctualité, la célérité, la convivialité et de vivre ensemble. Il a également souhaité l'exécution de traitement des dossiers dans le délai règlementaire.

Au cours de cette séance de travail, le Chef du Parquet Général de cette haute juridiction de l'ordre administratif (Conseil d'Etat), ILUTA IKOMBE YAMAMA Antoine-Félicien, a insisté sur le respect du serment des Hauts Magistrats qui consiste à contribuer dans la prise des décisions judiciaires. Option soutenue et présentée par le Magistrat Suprême de la République Démocratique du Congo, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, lors de son accession à la Magistrature Suprême de notre pays, avait souhaité de faire de la justice un véritable pilier de développement.

Il a, en outre, demandé à ses proches collaborateurs de faire preuve d'impartialité et d'appliquer les textes législatifs avec justesse et rigueur dans le but d'une bonne justice attendue de tous. A développer également la capacité de garder un esprit ouvert et d'écoute, de se munir d'une compétence intellectuelle, analytique et décisionnelle hautement développées.

Pour clore ses propos, le Chef de Ministère Public a fait savoir aux membres de ce corps ce qui suit : " la République attend de vous de prendre des décisions réfléchies et justes ".

Pour votre gouverne, le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République Démocratique du Congo consacrée par l'article 154 de la Constitution et l'article 2 alinéa 4 de la loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif.

Créé par Ordonnance présidentielle en juillet 2018, le Conseil d'Etat dispose d'un pouvoir large en matière administrative0

Fait à Kinshasa, le 2 mars 2023

Pour la Cellule de Communication

Madame Brenda ILUTA IKOMBE

Conseiller Principal en charge de la Communication