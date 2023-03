Congo-Kinshasa: SONAS S.A - Le DG Kabongo Moba lance le Système National d'Emission des Certificats d'Assurances / SNECA

La Direction Générale de la Société Nationale d'Assurances, dirigée par le binôme Kabongo Moba Clément Désiré et Musangu Tambwe Daniel respectivement, Directeur Général et Directeur Général Adjoint s'inscrit dans la nouvelle dynamique de booster le personnel de l'entreprise à être plus productif et compétitif. A cet effet, le Directeur Général Maître Kabongo Moba Clément Désiré a lancé, le 1er mars 2023, l'impression du premier certificat d'assurance électronique des facultés à l'importation à travers le Système National d'Emission des Certificats d'Assurance " SNECA " en sigle. Un système mise en place par l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances " ARCA ". C'était en la salle de la Direction des Organisations Informatiques et statistiques en présence de quelques cadres et agents de l'entreprise.

Répondant à la question de la presse pour savoir à quoi rime cette innovation ?

Le DG de la Sonas a été plus pragmatique et clair pour y répondre " C'est la volonté de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances " ARCA ", qui a estimé nécessaire de centraliser les impressions des certificats, le faire de manière numérique à travers son logiciel mise en place.

" Ce système nous a tous épaté et nous a poussé de rentrer à l'école pour disponibiliser le moyen grâce au concours de notre Service Informatique ", a-t-il fait savoir.

Et de renchérir, " on est arrivé aujourd'hui à imprimer notre tout premier certificat électronique. Nous pensons que nous serons compétitifs, nous serons avec les autres sur terrain afin de permettre à l'ARCA de contrôler aussi ce qui se fait".

Pensez-vous que les agences Sonas se trouvant dans les frontières nationales, telles que Kasumbalesa, Boma, Matadi, Goma..., sont elles prêtes à répondre à cette exigence ?

Me Clément Désiré Kabongo Moba n'est pas allé par le dos de la cuillère pour répondre ce qui suit : "Nous sommes une société organisée, nous avons pris de disposition pour que partout où se trouve la Sonas à travers ses démembrements, que nous soyons tous prêts pour l'opération et nous sommes prêts".

Quant aux importateurs et autres opérateurs économiques qui sont dans ces différents coins de la République, ils peuvent passer dans nos agences car, ils auront leurs certificats électroniques des facultés à l'importation.

L'appel à l'endroit des clients

Nous, Sonas, sommes une Société qui a la culture des assurances, une société qui connait les assurances, une société qui regorge en son sein des hommes et des femmes capables d'une expertise avérée tant au niveau national qu'international avec une expertise qui n'est plus à démontrer. Tout le monde reconnait l'expertise des cadres et agents de la Sonas. Et donc, avec cette expertise, nous n'avons pas peur de la concurrence.

Nous sommes partout à travers la République. Nous avons de démembrements des agences partout, même là où les autres n'existent pas. Nous avons la passion des assurances et nous savons le faire.

Notre adresse est connue. Nous sommes une adresse sûre des assurances en RDC, aujourd'hui, demain et pour toujours. Désormais, tout le monde sait où nous trouvez et qui a l'expertise, le moyen pour vous servir et vous satisfaire. Nous sommes disposés et déterminés à rendre le service de qualité à tous nos clients.

Pour mieux outiller son personnel à la maitrise du Système National d'Emission des certificats d'Assurance, une formation de mise à niveau a été initiée par le Directeur Général Me Kabongo Moba Clément Désiré sur l'assurance des facultés à l'importation, une semaine avant le lancement de ce système.

Service de communication/SONAS