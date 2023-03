Afrique: Malgré la tension au siège - Blaise Bula détient l'impérium et investit PCA de la SOCODA

C'est le vendredi 24 février 2023, que les nouveaux membres du conseil d'Administration de la Société congolaise des droits d'auteur et Droits voisins, (SOCODA), sont entrés en fonction. En tête Blaise Bula, nouveau Président du Conseil d'administration, a été installé officiellement par le Secrétaire général à la Culture, arts et patrimoines. C'est dans un climat très tendu que l'artiste musicien Blaise Bula Monga a été finalement investi au poste de PCA de cette coopérative créée par l'Etat congolais en faveur des créateurs des oeuvres de l'esprit.

Portail barricadé, pneus brûlés, chansons, danses au rythme des tam-tams et percussions et cris de résistance par les pro-Nyoka Longo, cette cérémonie d'investiture s'est déroulée dans une ambiance morose. Les nouveaux membres du Conseil d'administration ont été empêchés d'accéder aux bureaux. Le Secrétaire général à la Culture et arts les a installés juste en plein route devant le siège de la SOCODA. Qu'à cela ne tienne, les services du ministère de la culture et de la justice ont pris acte de cette bavure orchestrée par l'ancien PCA, Nyoka Longo.

Toutefois, Blaise Bula détient désormais l'impérium. Il ne lui reste que d'occuper son bureau.

Pour la majorité des coopérateurs, cette cérémonie d'investiture constitue une victoire et marque la fin de Nyoka Longo, qui a brillé par son absence.

Rappelons que le Blaise Bula dit Ingénieur Selebu a été élu PCA le 9 février lors de l'Assemblée générale ordinaire de cette société qui a été présidée le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines. Les coopérateurs l'ont voté à l'unanimité.

Pour la majorité, Blaise BULA est une personne idéale, ouverte et cultivée ayant un profil digne qui répond aux critères pour diriger le nouveau Conseil d'Administration de cette société des artistes congolais. Son expertise et connaissance en matière de gestion collective des droits d'auteur vont beaucoup profiter à la structure pour l'intérêt et le développement des tous.

Un des figures emblématiques du Clan Wenge, Blaise Bula succède à Jossart Nyoka Longo dont le mandat a été toujours contesté et sévèrement critiqué par la majorité des associés à cause de l'ingérence, de la dictature et de la malversation financière, selon un rapport de la Direction générale de la SOCODA.