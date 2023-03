Congo-Kinshasa: Beni - formées par la MONUSCO, des femmes politiques décident de se lancer dans la course électorale

Quelques femmes politiques de la ville de Beni (Nord-Kivu) ont décidé, mardi 27 février, de se lancer dans la course électorale au même titre que des hommes.

Elles ont manifesté cette ambition au terme d'une matinée politique sur la participation des femmes au processus électoral organisée conjointement par les sections Genre et Affaires politiques de la MONUSCO à Beni.

Parmi elles, Hélène Kavira Kibangu, membre du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, (ECIDE) :

" En tout cas, c'est très encourageant ! Avec ces encadrements, je suis devenu vraiment sans froid. Je vais me lancer sans peur, sans complexe comme je suis bien accompagnée. D'abord, on dit que ça commence par la tête, la tête est bien formée. Actuellement, on m'a déjà donné des stratégies et je me sens considérable dans la société. Auparavant, je me sentais un peu bousculé. Mais, actuellement à partir de cette matinée politique, je me sens vraiment accompagnée, bien soutenue et capable. Moi, je compte sur moi-même ".

Elle a remercié la Mission de l'ONU en RDC pour cette opportunité de formation.

" En tout cas, cette matinée politique est très riche. Moi, je suis de l'opposition mais ça m'intéresse beaucoup puisqu'il y a des éveils concernant nous les femmes ambitieuses et ça nous fortifie davantage. En tout cas, j'encourage la MONUSCO que ça ne soit pas la dernière fois. Comme nous, les femmes, avons des ambitions politiques mais quelques fois on est découragée soit par les hommes soit par une partie de la population qui est dans l'ignorance mais la MONUSCO vient de nous orienter en nous donnant beaucoup d'idées ", a ajouté cette membre de l'ECIDE.