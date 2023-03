Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 120 décès dus à la rougeole en 2 mois

La province du Sud-Kivu fait face actuellement à l'épidémie de rougeole, surtout dans sa partie Ouest, où environ mille cas ont été enregistrés depuis janvier 2023, dont 124 décès. La prise en charge des enfants malades a débuté il y a de cela deux semaines, ont indiqué, jeudi 2 mars, les autorités sanitaires. Selon elles, la campagne de vaccination de routine contre la rougeole sera lancée la semaine prochaine.

" Pour la rougeole, il faut dire que les zones de santé les plus touchées ce sont les zones de santé de l'axe Ouest. Et c'est essentiellement la zone de santé de Kamituga qui vient de passer pratiquement deux mois en épidémie. Kamituga est passé autour de 500 cas et les cas ne font qu'augmenter, malgré les interventions qui y sont menées ", a annoncé le chef de bureau épidémiologique à la division provinciale de la santé, Justin Bengehya.

Il y a également la zone de santé de Kitutu, qui a notifié aussi 144 cas au courant de cette semaine.

" Ce sont là les deux zones de santé qui ont commencé l'épidémie il y a de cela quatre semaines et malheureusement ce sont les deux zones de santé où l'on note une forte létalité. Parce que, au niveau de la zone de santé de Kamituga, nous avons enregistré 660 cas et 10 décès, c'est énorme ! Et nous sommes à pied d'oeuvre pour les interventions de santé publique ", a-t-il poursuivi.

Toujours sur cet axe, il y a la zone de santé de Mwenga qui a repris la notification, ajoute Justin Bengehya :

" Cette semaine, elle vient de notifier 30 cas, (donc) fois 10. Et donc là, nous devons aussi réfléchir rapidement par rapport aux interventions à mener. Dans les deux premières zones de santé, Kamituga et Kitutu, les investigations ont été faites, on a fait le prélèvement des échantillons qui ont confirmé qu'il y avait la rougeole ".

Pour ce qui est du Choléra au Sud-Kivu, la situation est maintenant maitrisée à la prison centrale de Bukavu qui avait enregistré 50 cas de choléra avec 4 décès la semaine antérieure.