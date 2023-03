Ile Maurice: Dissidence au PTr - Tentatives avortées d'émissaires orange de débaucher deux élus rouges

La dissidence ne comptera que d'anciens ministres ou membres du Parti travailliste. Mais pas de parlementaires. Malgré tous leurs efforts pour débaucher deux députés de ce parti, les émissaires du gouvernement ont dû battre en retraite...

Toutes les tentatives des "recruteurs" du Mouvement socialiste militant (MSM) auprès de deux députés du Parti travailliste (PTr) ont avorté. Car aucun des deux n'est intéressé à quitter son parti. Ils ont, d'ailleurs, confirmé hier que des émissaires les ont contactés, mais qu'ils leur ont fait comprendre qu'ils sont membres du PTr et le resteront. Ainsi ces émissaires n'auront pas réussi avec ces deux députés ce qu'ils auraient obtenu de Satish Faugoo et Devanand Ritoo.

Ces deux dissidents rouges ont toutefois nié jusqu'ici avoir été en contact avec des émissaires oranges. Ainsi, après Satish Faugoo qui dans une longue interview avait critiqué le leader du PTr, Devanand Ritoo devait emboîter le pas à son ancien colistier. Pour rappel, les deux étaient des colistiers de Navin Ramgoolam dans la circonscription no 5 (Pamplemousses/Triolet) et sont devenus ministres après leur élection.

Après Yatin Varma, le premier à critiquer le leader rouge, deux autres anciens ministres s'en sont également pris à lui. Les trois ont affirmé qu'ils ne comptent pas démissionner du parti et en restent membres. On se souviendra que Navin Ramgoolam, peu après la tenue d'une réunion du bureau politique rouge à Ébène, il y a trois semaines, avait affirmé que les dissidents avaient une stratégie, rester au sein du parti et le miner de l'intérieur.

En effet, comme nous l'a souligné un dirigeant du parti hier, ces dissidents ont bien une stratégie en tête. Critiquer le leadership, ne pas démissionner et attendre d'être expulsés pour dire qu'ils sont des victimes. Ces personnes compteraient sur quelques autres dissidents pour créer une force, un peu à la manière du groupe de militants qui a déserté le Mouvement militant mauricien (MMM) ou en a été expulsé. À ce moment-là, les dissidents du PTr créeront un groupuscule et notre source avance qu'un nom a même été trouvé, le New Labour, pour ensuite se rapprocher du MSM à l'approche des élections générales.

Mais ce groupe sera constitué de combien de membres ? Selon ce dirigeant du PTr, il ne voit aucun autre membre connu, à part Cader Sayed Hossen, ou un ancien ministre quitter le parti. Cader Sayed Hossen et Devanand Ritoo refusent de nous parler car ils ont bien un modus operandi. Tour à tour, ils font des déclarations fracassantes sur le leader du PTr. À qui le tour ? Pas si difficile de le savoir...