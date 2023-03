Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Mars 2023

Mali : Scrutin présidentiel 2024 - Vers des candidatures quasi impossibles ?

Sauf cas de force majeure, à quelques mois des précieuses élections qui détermineront le choix de l’homme ou de la femme qui va présider aux destinées du Mali, des politiciens et non des moindres ont anticipé avec la campagne non officiellement ouverte pour ratisser large. Sont de ceux-ci, Moussa Mara l’homme qu’il faut pour redonner espoir au peuple malien, Aliou B. Diallo, la force tranquille, le philanthrope hors-pair et le néophyte en la matière, Seydou Coulibaly, Pdg du Groupe CIRA soutenu par mille et une associations et beaucoup de personnalités et de notabilités. Ce dernier serait aussi adulé par des partis politiques qui caressent le vœu de faire de lui leur porte-étendard. Sauf retournement monumental de situation, ces messieurs dont les noms suivent sont disqualifiés pour la course à Koulouba 2024 et pourraient vivre suivre le scrutin présidentiel de leur pays depuis l’extérieur. ( Source : abamako.com)

Burkina Faso : Fespaco 2023 : des cinéastes reçus par le Président de la Transition

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a accordé, le vendredi 3 mars 2022, une audience à une délégation de cinéastes, présents à Ouagadougou, à l’occasion de la 28e édition du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco), conduite par le ministre en charge de la Culture, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo. Le porte-parole de la délégation, le réalisateur malien Cheick Oumar Sissoko a confié, à la sortie d’audience, retenir de l’entretien avec le Chef de l’Etat, « un homme qui s’est engagé pour la souveraineté du continent à travers celle du Burkina Faso pour la renaissance africaine » (Source : aouaga.com)

Sénégal : Société- Retour au pays natal pour une dizaine de tirailleurs s

L’État français va financer le voyage et le déménagement, au Sénégal, de vétérans ayant combattu pour la France. Chahutée sur les bitumes de ses anciennes colonies, et quelques jours après le discours d’Emmanuel Macron sur sa politique africaine, la France doit faire feu de tout bois, même si l’expression jure, en plein sommet gabonais sur la protection des forêts. Les nationalismes opposés à la politique française sont incarnés par la jeunesse, et Paris, en quête d’estime africaine, caresse les aînés dans le sens du poil. (Source : Ja)

Maroc : Football- Achraf Hakimi mis en examen par le parquet français pour viol

Le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc Achraf Hakimi est mis en examen par le parquet français pour viol, selon l'Afp. L'agence de presse Reuters qui cite le parquet français, affirme que Hakimi est placé sous surveillance policière et s'est vu interdire tout contact avec la victime présumée, a précisé le parquet (Source : Afp)

Niger : Projet Rana - Plus de 99 millions d’UC de la Bad et du Fad

Le gouvernement réuni en conseil des ministres, le jeudi 2 Mars 2023 sous la présidence du Président Mohamed Bazoum a adopté deux projets de loi portant sur plus de 99 millions d’unités de compte (Uc) pour financer le projet de développement de centrales solaires et d’amélioration de l’accès à l’électricité (Rana) dans le pays. Il s’agit d’un accord constitué d’un prêt de 33,33 millions d’Uc et d’un don de 810.000 Uc, d’une part et un autre accord portant sur un prêt d’environ 35,21 millions d’Ue et un don de 29,81 millions d’Uc de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Africain de Développement. L’objectif global de ces deux accords objets des présents projets d’ordonnances est d’accroître la production d’électricité de source renouvelable et d’améliorer l’accès durable des populations nigériennes à une énergie moderne. Ainsi, les projets seront mis en œuvre à travers les trois composantes dont les infrastructures électriques à construire, l’appui institutionnel au secteur de l’énergie et la gestion du projet. (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Man- Une antenne de l'Infas bientôt ouverte

Dans le cadre du renforcement du système de santé, une antenne régionale de l'Institut national de formation des agents de la santé (Infas) sera bientôt ouverte à Man.Pour apprécier la faisabilité du projet, la directrice générale de l’Institut national de la formation des agents de santé (Infas), Mme Mélaine N'Dhatz épouse Sanogo, a effectué une visite de travail à Man et Danané dans le District autonome des Montagnes, du 27 au 28 février 2023. (Source : fratmat.info)

Togo : Engagement citoyen des artisans- Des volontaires bénéficient des kits d’installation

Volontaires d’engagement citoyen (Vec), artisans en fin de mission de volontariat dans la région de la Kara, ont bénéficié des kits d’installation offerts par le gouvernement, le vendredi 3 mars à Kara.La cérémonie de remise des kits s’est déroulée en présence des ministres du Développement à la base, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mme Tossou D’Almeida Myriam de Souza et son collègue ministre délégué chargé de l’Enseignement technique et de l’Artisanat, Kokou Eké Hodin, du préfet de la Kozah, Col. Bakali Hèmou Badibawu, ainsi que des chefs de services, parents et amis des bénéficiaires. Total, 104 VEC des vagues 4 et 7, issus de douze corps de métiers broderie, coiffure dame, cordonnerie, couture, électricité, mécanique deux roues, menuiserie aluminium, soudures, menuiserie bois, tissage pagne, maçonnerie et tapisserie ont achevé leur mission avec satisfaction. Ils ont bénéficié des kits d’artisans d’une valeur globale de 257.000.000 Fcfa. (Source : Apt)

Benin : Crise migratoire en Tunisie- Cotonou reste en alerte par rapport à ses ressortissants

Le gouvernement béninois suit de près la situation de ses ressortissants en Tunisie en ces moments où les migrants sont victimes d’actes racistes. Le Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji en a donné l’assurance ce vendredi. Le Bénin n’est pas indifférent à ce qui se passe actuellement en Tunisie, même si pour l’instant aucune difficulté n’est signalée par rapport aux ressortissants béninois. Selon le Porte-parole du gouvernement, le ministre des affaires étrangères suit de près la situation. Mais contrairement à certains pays africains, le Bénin n’a pas encore opté pour le rapatriement de ses ressortissants. Selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji, le besoin de rapatriement ne s’est pas encore fait sentir. (Source : acotonou.com)

Gabon : Développement durable- Les révélations de l’ambassadeur de Chine

Son excellence Li Jinjin, ambassadeur de Chine au Gabon, a donné une conférence de presse ce vendredi, au cours de laquelle il a défendu la position de son pays face à la crise russo-ukrainienne. A cette occasion, le diplomate a demandé à la communauté internationale de rester attachée à la vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable. Pour cela, l’essence de cette nouvelle vision consiste à préconiser un concept de sécurité commune, en respectant et en sauvegardant la sécurité de chaque pays.( Source : Agp)

Centrafrique : Soutiens au développement- La Bad et le Hcr s’allient pour des initiatives communes à bria

La Banque africaine de développement (Bad) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) se sont engagées dans l’exploration des initiatives conjointes de solutions durables dans la région de Bria située à 580 kilomètres au nord de Bangui, la capitale de la Centrafrique, avec pour objectif de soutenir le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, a annoncé mercredi, la Bad dans un communiqué. Dans ce cadre, une délégation formée des personnalités des deux organisations ont effectué une visite conjointe, du 21 au 25 février 2023, dans cette ville qui héberge plus de 50 000 personnes ayant fui la capitale en raison d’insécurité provoquée par des conflits armés. La localité abrite aussi un camp militaire des Nations unies. (Source : abangui.com)