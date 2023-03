Afrique: Rapatriement volontaire des Ivoiriens vivant en Tunisie- Une première vague de 145 personnes arrive ce samedi 04 mars

Dans le cadre du rapatriement volontaire des Ivoiriens résidant en Tunisie et faisant l'objet de violence, 145 Ivoiriens sur 500 pré-sélectionnés candidats au retour au pays arriveront le samedi 04 mars 2023 entre 13h et 14h par vol Air Côte d'Ivoire", a annoncé le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Il était présent sur le plateau du Journal télévisé de 20 heures de la RTI 1, le vendredi 03 mars 2023 à Abidjan, pour faire le point de la situation des Ivoiriens résidant en Tunisie et des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire pour préserver la vie de ses compatriotes. Amadou Coulibaly a précisé que des bus de la SOTRA ont été mobilisés pour transporter les arrivants qui vont passer par un site de transit aménagé à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports (Injs) à Marcory, pendant trois jours au maximum, en vue de leurs prises en charge médicale et psychologique. À leur sortie ils bénéficieront de 160 000; FCFA par personne pour regagner leurs familles en attendant d'être recontactés pour bénéficier de l'aide annoncée en Conseil des ministres, le 1er mars 2023. La situation est calme et l'on n'a enregistré aucun blessé parmi les Ivoiriens qui sont arrivés à l'ambassade, a assuré le porte-parole du gouvernement. Selon lui, à ce jour, 1 300 Ivoiriens ont été recensés au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie.

« L'urgence est de préserver les vies de nos compatriotes » a insisté le ministre porte-parole du gouvernement, non sans affirmer que pour ce qui est du cas de ceux qui sont des élèves et étudiants, le ministère d'État, ministre des Affaires étrangères prendra des dispositions à cet effet. Amadou Coulibaly a précisé que le Chef de l'État Alassane Ouattara qui suit de près la situation de ses compatriotes en Tunisie, a débloqué 275 millions de Fcfa pour accompagner déjà les personnes qui sont présentement à l'ambassade ivoirienne en Tunisie. Après le rapatriement de quelque 500 Ivoiriens candidats volontaires au retour, ils seront identifiés et recensés par l'ONECI, puis bénéficieront de tous les programmes de réinsertion socioprofessionnelle mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Le Président Alassane Ouattara a apporté un appui financier de plus d’un milliard de Fcfa pour soutenir ses concitoyens et pour faciliter la réintégration de ceux qui reviennent en Côte d’Ivoire. C'est depuis le 22 février 2023 que Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles.