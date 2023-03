Afrique: Le Consortium Centre Afrika Obota - Citoyen Sans Frontière forme sur le contrôle citoyen de l'action publique

Les 03 et 04 Mars 2023, se déroule à l'ancien FOPADESC, actuel CSI Afrique, dans la Commune d'Agoè-Nyivé 4, un atelier de formation sur " Le processus de contrôle citoyen de l'action publique (CCAP) au niveau local ". Initiative du consortium Centre Afrika Obota / Citoyen Sans frontière avec l'accompagnement technique et financier de l'Ambassade des Etats Unis au Togo, cette rencontre qui réunit diverses couches des communautés présentes sur le territoire communal de Togblékopé, s'inscrit dans la droite ligne du projet " Réduction de l'extrémisme violent par le renforcement de la participation citoyenne des jeunes au niveau local ", Projet " Rêve citoyen ", et se veut le prolongement d'un précédent atelier. Ce dernier avait porté sur " le Processus de prise de décision au niveau local ".

Dans un mot en ouverture de ce deuxième atelier du projet, le représentant du Préfet d'Agoè-Nyivé, le Secrétaire général de cette préfecture, Joseph Essohanam Kazandou, a salué le choix porté sur cette commune pour cette initiative de formation, qui vient transcrire " les piliers sacralisés de a décentralisation et de la bonne gouvernance ".

Au vu du thème de cet atelier, a-t-il indiqué, il s'agit d'une rencontre qui " vise in fine, une gestion communale inclusive et transparente contribuant ainsi à la cohésion sociale, à la paix communautaire, au développement harmonieux et durable de la Commune d'Agoè Nyivé 4 ".

Il a dès lors inscrit les assises qui connaissent une participation appréciée de la gent féminine, aux côtés des autres leaders communautaires, dans une démarche salutaire de " renforcement de capacités et dans la droite ligne des acquis et actions du Gouvernement visant l'harmonie sociale et 'épanouissement des Togolais, conformément dans l'axe 1 de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui stipule : "Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix" ". Enfin, est-il revenu sur les divers textes en République togolaise qui posent les bases de la décentralisation et a expliqué l'action publique au niveau communal comme celle qui " s'entend simplement de la qualité et de l'efficacité du service public, de la mise en oeuvre concertée du Plan de Développement Communal, de la performante gestion des deniers publics (le budget) et de la reddition des comptes ".

A sa suite, le Maire de la commune hôte de cet atelier, El Hadj Adamou Abdoulaye, a insisté sur le caractère inclusif indispensable de l'exécution du mandat à eux confié par les électeurs (la population communale). Une commune ne peut se développer que si la participation tous est là, a-t-il déclaré en substance. Il a indiqué que sa commune est cosmopolite et salué le choix fait par les initiateurs de former les jeunes de sa commune, vu qu'il y a divers maux auxquels lui et ses pairs du Conseil communal seuls ne pourront trouver de solution sans la participation de tous.

Représentant du Consortium CAO/CSF, à cet atelier, Steve Sossah, a dans un premier temps invité au travers de ce rendez-vous, à un soutien capital aux autorités politiques, administratives, militaires et traditionnelles ... dans cette bataille contre l'extrémisme violent. Tout en informant de ce que cette deuxième activité de ce projet " Rêve citoyen ", exécuté pour sa phase pilote dans commune à travers le Togo, est une contribution de ce consortium initiateur, " à l'instauration de l'harmonie, de la paix et de la cohésion sociale ", il espère que les travaux aideront à préparer d'une part, " les autorités communales à la meilleure conduite du processus d'élaboration du budget sensible à l'inclusion et à la reddition de compte ".

Et, d'autre part, les citoyens et les organisations, " à la participation au processus budgétaire et au contrôle citoyen des actions des autorités publiques afin de s'assurer d'une gestion inclusive des affaires publiques ainsi que de la fourniture des services publics de qualité aux citoyens ". Tout ceci dans la mesure où, comme indiqué par le représentant du préfet, le contrôle citoyen est important entre le mandant et le mandataire pour éviter que les actions n'aillent pas dans un sens contraire à celui déjà tracé, et chacun est appelé à son niveau à jouer pleinement son rôle.

Pour rappel, le projet " Rêve citoyen " a été lancé à Sokodé le 11 Novembre 2022 et est exécuté dans 9 des 117 communes du Togo pour ce qui est de sa phase pilote.