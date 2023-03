Afrique de l'Ouest: Cantines scolaires et autonomisation de la femme - La fondation Awi recherche 60.000 repas chauds

Cêwa Magazine, support d’informations de la fondation African women Initiatives (Awi) a organisé la 1ère édition de son Meet up, le jeudi 2 Mars 2023, au siège de ladite fondation, à la Riviera Golf. Ce Meet up est une tribune d’échanges dont l'objectif est de présenter les programmes de la fondation et célébrer des Queen Cêwa, qui sont des personnalités engagées pour l’autonomisation économique de la femme ainsi que dans le développement économique de leurs communautés. Lors de cette activité, cette structure a présenté les objectifs de l’année 2023. Il s’agit notamment du projet « Cêwa », « Ma cantine, Je parraine un repas chaud », « AWI solidarité ».

Selon Betty Taylor, chef projet, l’objectif visé pour cette année 2023 est de mobiliser 100 kits marchands dont le prix unitaire est de 250.000 Fcfa au profit de 100 femmes exerçant dans le petit commerce.

Le projet « Ma cantine, je parraine un repas chaud » piloté par Fatim Kinda, veut offrir 60.000 repas chauds et équilibrés à 2400 élèves sur 25 jours, dans 12 écoles des régions du Bafing, de la Mé, de la Marahoué, du N’ZI, du Tchologo et de la Nawa. Le parrainage d'un repas est fixé à 500Fcfa.

Selon les explications du Chef projet, Mariama Diarra Bakayoko, Awi Food qui est une composante de Awi solidarité vise à remettre 1000 Kits alimentaires, d'une valeur de 25.000 Fcfa l'unité à 1000 familles défavorisées.

Les Chefs projets, ont lancé un appel aux entreprises ainsi qu’aux personnes de bonnes volontés à offrir des vivres et non vivres, afin d’atteindre les objectifs de l’année 2023. A noter que le projet « Ma cantine » , au niveau de l’approvisionnement en vivres, est l’affaire de trois cent femmes rurales productrices par chaque région citée plus haut.

Mme Rebecca Yao, présidente de l'association Diabo ville émergente, qui regroupe 3.000 femmes issues de 172 villages, a partagé son expérience. Elle a par la suite été honorée en tant que Queen Cêwa, par la fondation pour ses efforts en faveur de l’autonomisation des femmes.

« Pour une société émergente, il faut un pourcentage de femmes qui savent lire et écrire pour avoir une certaine confiance en elle. Il existe une corrélation entre le niveau d’instruction et la qualité du travail », a-t-elle fait remarquer, avant de remercier la fondation qui lui a aussi permis de partager son expérience.

La présidente de la Fondation Awi Mariam Fadiga Fofana a invité les partenaires, les communautés, les bailleurs à la solidarité collective, pour la réussite des différents projets.

Créée en 2016, par Madame Mariam Fadiga Fofana, la Fondation African Women (Awi) a pour objectif de promouvoir et de valoriser les initiatives des femmes africaines entrepreneures ; les accompagner dans leur recherche d’autonomisation économique et créer un réseau de femmes entrepreneures maîtrisant leurs activités en vue de contribuer au développement social de leurs communautés.

Elle a une démarche progressiste de mise en place d’outils spécifiques de développement et de professionnalisation de leurs activités et entreprises en : appui technique et financier ; renforcement de capacités d’actions et la facilitation de partenariats multisectoriels pour une synergie d’actions. C’est justement cette expérience qu’Awi va partager avec d’autres femmes d’Afrique à Rabat. Ce dans le cadre de l’édition 2023 de AllAfrica Women Agenda (Awa) qui va convoquer la réflexion autour de « Souveraineté Alimentaire : Nourrir l’Afrique au Féminin » comme stipulé dans les agendas de développement.

Ce Forum permettra de montrer comment l'État, le secteur privé et la société civile peuvent travailler de concert pour atteindre des résultats concrets pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire fondée sur des politiques agricoles qui mettent le continent hors de toute dépendance extérieure.