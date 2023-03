Afrique: 28e édition du Fespaco- Le réalisateur tunisien Youssef Chebbi remporte l'Etalon du yennenga

Le réalisateur tunisien Youssef Chebbi a remporté, ce samedi 4 mars 2023, l’Etalon d’or de Yennenga de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Rapporte la presse locale et plusieurs confrères sur place. Youssef Chebbi a remporté cette plus haute distinction du Fespaco grâce à son long métrage «Ashkal». Absent à la cérémonie, il a réceptionné via son représentant un trophée, un chapeau labellisé de Saponé et une enveloppe de 20 millions de Fcfa. L’Etalon d’argent de Yennega du film long métrage est revenu à Appoline Traoré du Burkina Faso avec son film «Sira». Ce deuxième prix est doté d’une enveloppe de 10 millions Fcfa. Quant à Angela Wamai du Kenya, elle a remporté l’Étalon de bronze avec son film Shimoni. Elle est repartie avec une enveloppe de 5 millions Fcfa.

Les prix spéciaux de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui s’est tenue du 25 février au 4 mars 2023, autour du thème : « Cinémas d’Afrique et culture de la paix » sont connus. Comme rapporté par le site fratmat.info. Qui ajoute que depuis le vendredi 3 mars 2023, ces prix ont été décernés au Cenasa-« Théâtre national Koamba Lankoandé » en présence des ministres en charge de la Culture de la Côte d’Ivoire, du Tchad, du Sénégal et du Burkina Faso.

Au total, ce sont une vingtaine de prix spéciaux qui ont été décernés pour une valeur de 120 millions de FCfa. Le Niger et le Burkina Faso se sont taillés la part du lion (voir palmarès ci-dessous). Dans la catégorie série télévision, c’est « Ô Batanga » d'Alex Ogou (52minx2) qui a été distingué. Dans cette même catégorie le « Ici C Babi » de Boris Oué (13minx6) a reçu la mention spéciale du jury. « Sur les traces de mes ancêtres » de Zeinab Soumahoro (Istc Polytechnique - Côte d'Ivoire) a remporté le 2e Prix de la catégorie Films écoles.

Cette 28è édition du Fespaco qui s’est déroulée du 25 février au 4 mars 2023 à Ouagadougou autour du thème «la culture de la paix» aura mobilisé des festivaliers venus d'une cinquantaine de pays, 1328 journalistes, 96 stands, 95 directeurs de festivals, 1200 films visionnés et 365 séances de projections. Photo palmarès des prix spécia