Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Mars 2023

Cote d’Ivoire : Rapatriement volontaire des ivoiriens de Tunisie- Une première vague de 150 ressortissants à Abidjan

Une première vague de 150 ressortissants ivoiriens de Tunisie, dont 45 femmes et cinq bébés, sur 500 présélectionnés pour un retour volontaire en Côte d'Ivoire, est arrivée, le samedi 04 mars 2023 à 18h15, par un vol d'Air Côte d’Ivoire, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces ivoiriens, en situation de détresse en Tunisie, à la suite d’évènements malheureux survenus dans ce pays, ont été accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Patrick Achi, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et la représentante résidente de la Cédéao, Fanta Cissé. (Source : Cicg)

Burkina Faso : Sécurisation du territoire national- Le ministre Sana à l’écoute de « ses Hommes »

Le ministre délégué, chargé de la Sécurité, le Commissaire principal de police, Mahamadou Sana, a séjourné du 1er au 02 mars 2023, à Kaya, chef-lieu de la Région du Centre-Nord. Il a été accueilli à son arrivée par Monsieur le Gouverneur, le Colonel Blaise OUÉDRAOGO. Cette visite a permis au Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, de s’entretenir avec les premiers responsables des Forces de Défense et de Sécurité de la localité. Avec eux, il a été question de la situation sécuritaire de la Région, du redéploiement des différentes forces et la gestion adéquate des Volontaires pour la Défense de la Patrie (Vdp). (Source : Dcrp/Matds)

Sénégal : Salon international de l’agriculture,(Sia)- L’ agriculture sénégalaise au rendez-vous

Des représentants d’organisations sénégalaises à la 59e édition du Salon international de l’agriculture (SIA) se sont réjouis de leur participation à cet événement et ont dit à l’APS avoir noué des contacts prometteurs. De l’avis de Saliou Samb, le directeur des partenariats à l’Agence nationale de l’aquaculture (Ana), la participation de cette structure étatique au SIA avait pour objectif de rencontrer de potentiels investisseurs, notamment parmi les Sénégalais vivant à l’étranger. ‘’Nous avons eu une centaine de rencontres. Certains de nos contacts ont promis de nous rendre visite dans un proche avenir. Le salon est vraiment prometteur pour nous’’, a dit M. Samb.Omar Cissé Sow, son directeur technique et commercial, estime que la participation de la Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (Cnaas) ‘’est intéressante dans la mesure où elle a permis de mieux faire. (Source : Aps)

Niger : Fespaco- Un film nigérien enlève le quatrième prix

Le Film « L’envoyée de Dieu » de la nigérienne Amina Abdoulaye Mamani a raflé 4 prix au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui déroule au Burkina Faso, selon l’agence d’information du Burkina Faso (Aib).« L’envoyée de Dieu », œuvre de la réalisatrice nigérienne Amina Abdoulaye Mamani, a gagné ces prix alors même que le festival n’est pas encore à son terme. Ils se composent de quatre prix spéciaux dont le prix de la conférence épiscopale Burkina-Niger constitué de 2 millions de Cfa, un trophée, une attestation, et le prix spécial Gambéré Ernest constitué lui aussi de 2 millions de Fcfa, un trophée et une attestation.(Source : aniamey.com)

Mali : Insécurité- Deux employés du Cicr enlevés

Deux employés du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) ont été kidnappés samedi au Mali, a indiqué la branche malienne de l'Ong sur Twitter. « Nous confirmons l'enlèvement de deux de nos collègues ce matin entre Gao et Kidal », précise le Cicr. « Présent au Mali depuis 32 ans, le Cicr est une organisation neutre, indépendante et impartiale ». « Nous demandons de ne pas spéculer sur cet incident afin de ne pas rendre plus difficile sa résolution », a-t-il ajouté. Depuis 2012, le Mali est en proie à une grave crise sécuritaire et les violences, notamment les enlèvements d'étrangers et de Maliens, sont fréquentes. Les motifs de ces kidnappings vont des demandes de rançon aux actes de représailles. En février, un médecin de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) qui avait été enlevé dans le pays a été libéré. (Source : abamako.com)

Rdc : Visite de Macron- Débat présidentiel sur la Françafrique

« Regardez-nous autrement, sans regard paternaliste ! », assène le président congolais Félix Tshisekedi. « On part d'un nouveau pas ! » assure Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont disserté sans ménagement samedi devant la presse, à Kinshasa, sur la fin de la « Françafrique » et le nouveau « logiciel » de la France avec le continent. « Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la Françafrique est dépassée », a d'abord esquissé le président de la République démocratique du Congo dans un amphithéâtre chargé d'histoire du « Palais de la Nation ». C'est là que Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, prononça son réquisitoire violent contre la colonisation belge, en présence du roi Baudouin, et que l'indépendance fut proclamée le 30 juin 1960. (Source : Afp)

Centrafrique : Libération des 20 soldats pris en otage- La Minusca prête à apporter son soutien

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) a annoncé mercredi qu’elle était prête à apporter son soutien aux autorités centrafricaines pour la libération des 20 soldats des forces gouvernementales centrafricaines pris en otage par les rebelles. Le 14 février dernier, une vingtaine d’éléments des Forces armées centrafricaines (Faca) ont été pris en otage par les éléments de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc) au village Sikikédé dans la préfecture de la Vakaga, dans le nord-est de la République centrafricaine (Rca). (Source : abangui.com)