Madagascar: Volleyball Zone 7 - GNVB échoue en demi-finales

Pas de finale ni de titre. L'unique porte-fanion de la Grande île encore en lice en phase finale de la 27e édition de la coupe des clubs de la zone 7, est éliminée à deux pas du sacre. À sa toute

première participation, le Gendar­merie nationale volleyball s'est incliné au bout du suspense devant l'Anse Royale des Seychelles en demi-finales hier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas à Maurice. Eugénie Razanabelo et ses coéquipières ont résisté et ont même mené durant le match. Elles ont lâché au dernier moment.

Le GNVB perd de justesse 24/26 au premier set avant de remporter le deuxième et égaliser à un partout (25/22). Les protégées du coach Honoré Razafinjatovo alias Noré kely cèdent par la suite le troisième set (23/25) avant de revenir encore une fois à deux partout (25/15). La capitaine de l'équipe et de la sélection nationale aux derniers jeux des Iles, Lalah Yannick Razafimalala et consorts, lâchent à la fin du cinquième set décisif et se sont pliées 13/15.

Avant-goût

Les trois clubs représentants de Madagascar à ce rendez-vous régional sont donc tous éliminés. L'équipe masculine du GNVB, championne en titre de la zone et Stef'Auto vice champion ont perdu tous en tie-break en quarts de finale ce jeudi. "Malgré la défaite, les joueuses ont combattu jusqu'au bout. Elles étaient tout de même très efficaces tactiquement, en collectif, en service et réception. Un moment de relâchement a été entre temps constaté lors du troisième set mais nous avions encore pu rectifier en cours de match" confie le technicien Honoré Razafinjatovo.

Ce dernier a également constaté le manque de confiance en soi chez les joueuses. "L'expérience a été l'unique avantage de l'Anse Royale qui a aligné la joueuse pro kényane au poste 4, la Malgache expatriée Melissa, et Marielle Bonne mère et fille, les pièces maitresse de l'équipe depuis des années" souligne Noré Kely. Le groupe se dit tout de même satisfait des résultats. Tous ces matches en une telle compétition de haut niveau sont synonymes d'expériences pour les joueurs et joueuses. Cette joute régionale est un avant-goût grande nature des prochaines jeux des Iles puisque les joueurs qui vont former les équipes nationales de chaque île ont tous ou presque joué la compétition à Maurice.