Madagascar: Météo - La zone sud-ouest en alerte

Les résidus de Freddy représentent une menace pour la Grande île. Jusqu'à hier, la côte d'alerte verte a été annoncée sur quelques régions.

Deux régions, à savoir Menabe et l'Atsimo Andrefana sont placés en alerte verte depuis hier. Le météore gagne en force durant sa formation. Jusqu'à hier les habitants qui vivent dans les deux régions s'attendent à ce que Freddy s'approche des côtes. Dans la région Menabe, chacun se prépare du mieux qu'il peut. "Je vis dans le fokontany Ampasy dans la commune de Morondava. Le premier geste à faire est de mettre des sacs de sable sur les toits. Le fokontany est vulnérable à chaque passage du cyclone. Comme à chaque cyclone, on quitte provisoirement notre maison pour aller vers les sites en cas de danger", indique un habitant.

Tandis que Freddy se forme progressivement et se rapproche de la côte Atsimo Andrefana, sa trajectoire est localisée à 633 km à l'Ouest-Nord-Ouest de Toliara à 15 heures hier et en apportant des vents moyens estimés à 55km/h. Il apporte avec lui des rafales atteignant les 70km/h. En termes d'intensité, le système est encore faible, selon la météo. Parallèlement sa mutation en tempête tropicale modérée n'est pas encore à exclure dans les prochains jours.

Fortes pluies

Pendant ce temps, le temps de la Grande île se conjugue avec la présence de Freddy dans le canal de Mozambique. De fortes pluies sont attendues dans les régions du Sud-ouest et l'Ouest dès hier. La dégradation de la météo sera prévue dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Le système évoluera vers l'Est-Sud-Est. De ce fait des fortes pluies de 50mm à 120mm vont précéder le rapprochement du système dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la Grande île dès ce vendredi. L'alerte verte signe d'avertissement va préparer les habitants dans ces districts aux éventuels conséquences du cyclone. Sur cette lancée, les usagers maritimes entre Besalampy et Cap Sainte Marie puis Cap Sainte Marie et Vangaindrano sont priés de ne plus s'aventurer en mer. La population est invitée à suivre les instructions des autorités locales.