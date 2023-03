Madagascar: AG de la FMF - L'avenir du football en question

La FMF tiendra son unique assemblée générale ordinaire dimanche à Mantasoa. Un rendez-vous important pour l'avenir du football.

Une assemblée générale ordinaire extraordinaire. C'est le cas de le dire. La Fédéra­tion malgache de football tiendra pour la première et la dernière fois une assemblée générale ordinaire après un mandat de quatre ans. Une réunion pour établir un bilan d'abord après un exercice pour le moins tumultueux mais terminé en apothéose par la médaille de bronze obtenue par les Barea au Chan disputé en Algérie en décembre. Ce ne fut pas facile pour la FMF minée par une tenace guerre de leadership après le départ à l'étranger du président élu Raoul Arizaka Rabekoto, seul reconnu par la FIFA.

La FMF s'est carrément éclatée en deux camps. L'un voulait éliminer l'autre par tous les moyens. La politique s'en est mêlée et des menaces ouvertes visaient certains membres. L'actuel vice-président faisait l'objet d'une poursuite pénale au niveau du Pole Anti Corruption. Il a fallu un coup de semonce de la FIFA pour que toutes les basses manoeuvres s'arrêtent. Le retour à la normale était accompagné du déblocage des subventions de la FIFA jusque là suspendues. La FMF a pu respirer. Une délégation de la FIFA devrait observer cette assemblée générale. Le comité exécutif de la FMF soumettra son bilan moral, financier et technique à l'appréciation de l'Assemblee générale.

Voir un changement

La présentation de la Commission électorale sera le deuxième point à l'ordre du jour de cette réunion. Cette commission définira les règles du jeu pour toutes les élections au niveau des sections, ligues et fédération. Le souhait de la majorité des férus de football est de voir un changement au niveau du corps électoral jusqu'ici composé des présidents des ligues. Toutes les élections précédentes ont été ainsi entachées de fort soupçon de corruption et d'achat de voix des présidents des ligues. La dernière assemblée générale élective en novembre 2018 a été

ainsi avortée à cause de cette situation. Des présidents de ligues avaient été empêchés de voter. La limitation de l'électorat aux présidents des ligues favoriserait la corruption. L'opinion suggère un électorat élargi aux techniciens, aux journalistes, aux représentants des supporters....Histoire de donner aux président et membres élus plus de représentativité et plus de légitimité. Cela permet également d'empêcher des opportunistes de se faire élire.

Mais tant qu'à faire pourquoi pas une élection au suffrage universel direct. Quand on voit l'engouement général au retour des Barea d'Algérie, on peut dire que le football concerne tout le monde et qu'il n'est pas l'affaire de la seule fédération. Au delà de cette assemblée générale, c'est tout l'avenir du football qui est en jeu. Reste à espérer que la Commission électorale ne soit pas composée par des marionnettes des uns, dés pantomimes des autres et que les dés ne soient pas pipés dès le départ.