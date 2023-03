Madagascar: Le syndrome de l'imposteur

Ce n'est pas encore trouble psychologique officiellement reconnu ou démontré, mais il commence à être considéré comme un syndrome en soi qui va au-delà d'une faible estime de soi ou d'un haut perfectionnisme.

Il touche beaucoup de monde dont la majorité ne connait pas son existence. De ce que j'ai pu constater, les personnes très actives, les leaders, les grands travailleurs souffrent énormément de cet état sans le savoir. Pour faire simple, ce syndrome nous fait sentir une certaine culpabilité quand nous réussissons. Nous le vivons mal, nous prenons les félicitations par les autres comme non méritées voire comme de la méprise ou des moqueries. Bizarre me direz-vous ? Mais cela est difficile à vivre. Plus spécifiquement, les psychologues expliquent que le syndrome est basé sur la conviction que les succès obtenus au niveau du travail sont une succession de coïncidences ou de chance. Vous vous sentez toujours comme étant un fraudeur, comme si vous ne méritiez pas ce que vous avez ou avez accompli dans la vie.

Vous pensez que vous êtes incompétent même si les résultats sont ceux d'une personne compétente et vous rejetez la preuve que vos succès sont réalisés par votre propre mérite. Généralement, les personnes ayant le syndrome sont des personnes si exigeantes avec elles-mêmes ayant une liste d'exigences pour se considérer comme une personne qui réussit est très élevée, à tel point qu'il est presque impossible de les rencontrer un jour. Comme dans beaucoup d'autres syndromes, l'enfance explique beaucoup de choses.

Ce sont généralement des enfants qui ont grandi dans un environnement de non-reconnais­sance du succès qui le développent. Les enfants qui ne sont pas renforcés positivement lorsqu'ils réussissent et qui doivent atteindre plus d'objectifs indépendamment de ce qu'ils ont déjà accompli. Je pense que c'est mon cas.

Par contre, il peut aussi arriver que la personne a grandi dans un environnement de parents très performants dans lequel on sent qu'on ne pourra pas être à la hauteur. Bien que les parents n'aient rien exigé d'eux, ces enfants ressentent la pression d'être au même niveau. D'autres fois, il apparaît comme une réponse à un sentiment de concurrence avec les frères et soeurs. Vous pouvez vous sentir comme le mouton noir parce que le frère / la soeur est plus intelligent, obtient de meilleures notes ou a plus de succès.

Plusieurs conséquences du syndrome peuvent impacter sur la vie de la personne. Dans mon cas, j'ai recensé les situations suivantes. Des fois, je travaille en dessous de mon potentiel. Le manque de confiance en soi fait que je ne vais pas au-delà de ma zone de confort car j'ai peur que l'on " découvre " que je ne suis pas à la hauteur. Je procrastine certaines tâches pour éviter de les affronter surtout celles qui ont trait avec la relation directe avec certaines personnes. Je suis également très exigeante envers moi-même et je m'impose un rythme de travail de plus en plus lourd voire plus que je ne le devrais. La phrase d'un site de psy définit très bien ce que je vis " ils ne sont pas en mesure de se déconnecter du travail et ils ont toujours l'impression que ce qu'ils font n'est pas suffisant ".

Aussi, je suis toujours sous pression, fatiguée physiquement et psychologiquement car je travaille trop, je ne sais pas m'arrêter et je n'arrive pas encore à jouir et apprécier les résultats de tous mes efforts. Tout ceci pour vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu la notification de ma reconnaissance venant de la MIPAD en tant que l'une des cent personnes de descendance africaine de moins de quarante ans les plus influentes au monde pour cette année 2023.