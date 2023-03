Maroc: L'enseignement supérieur agricole, un levier important de la politique de développement agricole et rural (ministre)

Rabat — L'enseignement supérieur agricole est un levier important de la politique de développement agricole et rural du Maroc, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Dans une allocution à l'occasion du coup d'envoi de la 18ème édition du Grand Tournoi d'Amitié (GTA), organisé par l'Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II du 03 au 05 courant, M. Sadiki a indiqué que la formation de cadres agricoles s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des politiques sectorielles, notamment le Plan Maroc Vert et la nouvelle stratégie Génération Green qui ambitionne de former 10.000 lauréats à l'horizon 2030.

"Si l'aspect technique dans la formation des ingénieurs et cadres demeure essentiel dans le façonnement des jeunes cerveaux, il n'est pas suffisant, car l'ingénieur est évalué aussi bien sur la base des compétences acquises lors de son parcours scolaire que d'un ensemble de valeurs et de connaissances qui lui sont propres", a fait observer le ministre.

"D'où l'importance du sport qui représente une voie pour l'accumulation du savoir dans la perspective d'engranger les acquis conceptuels et comportementaux à même de forger la personnalité et le charisme de l'étudiant", a relevé M. Sadiki.

Il a souligné, à cet égard, l'importance de cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre des efforts des universités et des instituts supérieurs du pays pour améliorer la formation et accompagner les étudiants dans leur parcours scolaire, tout en favorisant les échanges entre les différents établissements du Royaume.

De son côté, le directeur de l'IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, a indiqué que cette édition du GTA rassemble 36 établissements d'enseignement supérieur du Royaume, notant que cette compétition est une occasion pour organiser des activités sportives et culturelles offrant aux étudiants la possibilité de se connaître et de tisser des liens.

Cet évènement a été marqué par l'inauguration du nouveau terrain de football de l'IAV Hassan II. Ce dernier répond aux normes de la FIFA, ce qui permettra aux joueurs de disputer des matchs dans les meilleures conditions.

M. Sadiki également présidé la signature d'une charte par les Bureaux des Etudiants (BDE) de toutes les écoles et universités qui participent au tournoi. Cette charte est un appel pour faire du sport universitaire un levier pour l'épanouissement de la jeunesse marocaine et la promotion de la pluralité des talents du pays. Elle vise à renforcer les liens d'amitié et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés, en célébrant la richesse culturelle et la diversité des talents.