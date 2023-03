Ile Maurice: Rencontre Duval-Ramgoolam-Bérenger - Le CP vivement critiqué...

Xavier-Luc Duval, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger se sont une nouvelle fois rencontrés, hier, au domicile de l'ex-Premier ministre. Plusieurs sujets ont été évoqués par les trois leaders politiques. Dont le communiqué très controversé du commissaire de police (CP) Dip...

Pour Navin Ramgoolam, le CP a été très mal conseillé et ce communiqué est sans précédent, totalement inacceptable. "C'est ce communiqué qui est un"evil precedent"."Le comble, dit-il, est que le communiqué en question a été diffusé par le Government Information Service. Jamais n'a-t-on vu un CP agir de la sorte."Si le CP n'est pas satisfait, il en discute avec le DPP mais ne critique pas le DPP ni la cour". Pour le leader des rouges, le poste de CP est un poste constitutionnel et ce dernier n'a pas à recevoir d'ordre ni de l'Attorney General,"ki pa konpran nanye",ni du Premier ministre. Anil Kumar Dip pouvait faire appel s'il n'était pas satisfait, a rappelé Ramgoolam. Et de demander si le CP aurait critiqué la Cour suprême au cas où le DPP aurait fait appel et essuyé un refus de cette même instance. "Zot in tomb lor zot latet".

Navin Ramgoolam a aussi parlé des Sun Tv News et autres pages qui font actuellement la propagande du MSM en affirmant que cela est "impensable, pas acceptable et même exécrable"."A-ton arrêté quelqu'un dans cette affaire ? La police a-telle pris des actions ?".

L'ex-Premier ministre a aussi commenté la déclaration de Pravind Jugnauth à l'effet que la mafia a infiltré nos institutions. Ramgoolam soutient l'avoir dit depuis 2015 déjà. "Aujourd'hui, en 2023, Pravind Jugnauth confirme que j'avais raison... Pe ariv mem zafer ki en 83-84 kan mafia ti pe fer seki zot oulé (...) Pravind Jugnauth est incompétent, pas"fit for purpose". Il ne peut pas gouverner, il doit laisser les autres le faire".

Outre le CP, Ramgoolam a indiqué que les trois leaders rencontreront le commissaire électoral pour demander des ajustements à apporter lors des prochaines législatives. Il a aussi annoncé que les rouges, les bleus et les mauves célébreront ensemble la fête de l'indépendance le 12 mars. Un lever de drapeau se tiendra probablement au Caudan Waterfront. Les détails seront communiqués prochainement. Le 14 mars, les trois leaders finaliseront leurs discussions autour de leur programme qui comprend une rupture sur plusieurs aspects dont la démocratie, la drogue, la corruption et la méritocratie, entre autres...

Pendant la tranche questions-réponses, Navin Ramgoolam a été invité à commenter les prises de position des Varma, Faugoo et autre Rittoo, et il a signifié que la priorité était de "tir zot (Ndlr: le gouvernement actuel) apré sa pou ena la relev."

Solidarité totale avec le DPP

Paul Bérenger a lui aussi condamné "fermement" le communiqué du CP en exprimant sa solidarité totale avec le DPP et son équipe. Selon lui, ce qui se passe actuellement au sein de l'unité anti-drogue est très grave."Le DCP Bhojoo était à Madagascar kan li finn fou deor. Pourquoi ? Qu'est-il est allé faire à Madagascar ?"Il demande des détails sur ce déplacement. Cependant, il a précisé qu'il a entendu du bien sur le nouveau patron de l'ADSU, Mardaymootoo Rassen. Il lui a souhaité bon courage et lui demande de procéder à un nettoyage sans que le CP ne "met baton dan la rou".

Silver Bank, scandale de grande ampleur...

Xavier-Luc Duval a, lui, rappelé que le PMSD, en décembre 2016, a sauvé la démocratie et l'Etat de droit quand il a démissionné du gouvernement (Ndlr : Le gouvernement de Pravind Jugnauth voulait placer le DPP sous la tutelle de trois nominés politiques). Pour le leader des bleus, le CP a voulu créer la panique quand il est venu dire qu'il pourrait y avoir des centaines de présumés trafiquants de drogue en liberté. Et de rappeler que lors de sa PNQ en juin 2022, il en est ressorti que des 120 cas de grosses saisies de drogue faites, uniquement trois cas ont fini en cour. La vraie question pour lui c'est : "Combien de temps la police a besoin pour mener ces enquêtes ?"

Xavier-Luc Duval a cité l'affaire de bonbonne de gaz en 2017, avec de la drogue d'une valeur de Rs 1,8 milliard, le bateau en 2018 transportant de la drogue d'une valeur de Rs 1,5 milliard, l'affaire de la tractopelle en 2019 ou encore celle de Gurroby à Pointe-aux-Canonniers, plus récemment, qui sont toujours en attente à ce jour. "Pour que le CP soit crédible, il faut que l'ADSU, la police adopte une façon de terminer ses enquêtes" Il a évoqué la recommandation de la commission Lam Shang Leen d'avoir une "National Drug Investigation Commission". Et d'ajouter qu'il espère que Rassen prendra "les rênes en main" désormais afin que les cas en attente soient traités et les suspects traînés en justice.

Le leader de l'opposition a aussi abordé la Silver Bank qui, pour lui, est un scandale de grande ampleur qui est repris par des grands journaux comme le Financial Times. "Notre réputation est en jeu et il y a des répercussions internationales. Nous collectons toutes les informations possibles afin d'assurer que la lumière soit faite dans cette affaire".