Ile Maurice: Les membres du MTC jugent 'déraisonnable ' le contrat de PTP

Les membres du Mauritius Turf Club (MTC) sont sans équivoque vis-à-vis de la proposition de People's Turf Plc (PTP) autour de l'entretien de la piste du Champ de Mars. D'où leur décision de sceller - encore plus - le sort de MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL) et ses aptitudes à organiser les courses en 2023. Que contient cette proposition de contrat entre PTP et MTCSL ?

Eléments de réponse :

Parlons, dans un premier temps, chiffres. PTP aurait demandé à MTCSL de payer autour de Rs 12 M l'année - Rs 1 M le mois - pour l'entretien de la piste en herbe, le sable et les false rails. Des chiffres qui " assomment " pour ainsi reprendre quelques membres présents à l'assemblée générale élective (AGE) vendredi. "Et ce n'est pas fini " nous-ont-ils prévenu.

Si l'ardoise de MTCSL pour 2023, auquel cas elle avait accepté d'organiser les courses, allait se chiffrer autour de 12M l'année, cela veut dire que le coût total de l'entretien du Champ de Mars est, souligne un officiel de MTCSL "de l'ordre de Rs 24 M ".

Chose "incompréhensible ", à en croire un membre du MTC. Car, en 2022, la MTCSL avait payé autour de Rs 7.6M pour toute l'année, saison et hors saison. Si d'aventure deux entités devaient se partager ce coût en 2022, sur 40 journées, pas plus de Rs 3.8 M auraient dû être payés par chacun. "Très loin des Rs 12 M réclamés donc par PTP " tonne-t-on.

De plus, toujours selon notre source, le contrat de PTP impose un dépôt de Rs 1.8 M à la signature et le paiement de la totalité des besoins en sable qui se chiffre à Rs 1 M. En gros, " Rs 2.8 M d'avance qu'ils vont utiliser pour financer leur entretien de la piste ".

Mais encore ! Une garantie bancaire de Rs 9.1 M à la signature aurait été demandée par PTP. Et au vu de la situation financière catastrophique de MTCSL, cette clause n'aurait pu être respectée. A noter que Floréal n'a toujours pas reçu d'offre sérieuse à ce jour.

Venons maintenant aux conditions que PTP exigeaient à MTCSL en cas d'accord. MTCSL devrait "withdraws all allegations and defamatory statements" contre PTP et son CEO. Et que PTP n'est pas "oppressive, abusive and unreasonable" dans l'administration du Champ de Mars.

Ça continue ! La MTCSL "hereby recognises and acknowledges that PPT has a fit and proper team headed by Mr. Guillaume Maurel from Terre de Vie Ltee (...)". " Du aimes moi tu dois ", a ironisé un membre du club.

Et pour finir, la MTCSL doit reconnaitre que PTP "is dealing in good faith and is a fit proper Horse Racing Organisor (...) ". Il nous revient que le document aurait été préparé par le CEO de PTP lui-même, Khulwant Kumar Ubheeram.

La location de MTCSL comprend la piste en herbe et le sable, excluant l'intérieur du Champ de Mars. Point d'accès pour MTCSL à l'avenue Duke of York Avenue et le trotting track. La location est en alternance mais la piste resterait sous contrôle de PTP en tout temps. La COIREC prendrait les gradins également.

Il serait aussi prévu de renoncer à toute réclamation sur les biens, meubles et immeubles du Champ de Mars. La MTCSL n'aurait pas non plus le droit d'utiliser ses false rails mais seulement ceux de PTP.

Quant à PTP, personne n'a voulu confirmer ou infirmer les chiffres avancés lors de la présentation du management de MTCSL lors de l'AGE vendredi. On nous a toutefois prévenu de faire " attention " car aucun document officiel ne devrait être en possession de notre rédaction. Reste que les détails de la proposition ont été partagés à plus d'une centaine de membres du MTC en marge de l'AGE.