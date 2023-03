Ile Maurice: MTCL - Navin Ramgoolam exprime son 'immense tristesse' et s'engage à remettre les courses sur la bonne piste

Le leader du Parti travailliste a exprimé son 'immense tristesse' suivant la décision de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL) de ne pas organiser des courses pour la saison 2023. Il s'est engagé à tout remettre sur la bonne piste une fois au pouvoir.

Voici le message de Navin Ramgoolam :

C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la décision prise le 3 mars dernier par l'assemblée générale des membres du Mauritius Turf Club ("MTC") à l'effet que, la filiale de celle-ci, la MTCSL n'organisera pas de courses pour la saison 2023 eu égard aux conditions farfelues, outrancières et inacceptables qui lui ont été imposées. Des conditions qui, de toute évidence, n'avaient que pour but ultime de mettre à genoux le MTC et la MTCL afin de cristalliser la mainmise totale d'un magnat du monde des paris sur l'industrie hippique dans son ensemble.

En donnant au People's Turf PLC ("PTP") l'exclusivité du Champ de Mars incluant mais ne se limitant pas aux pistes et autres infrastructures bâties et entretenues par le MTC, les autorités cèdent à une coterie partisane le plus vieil hippodrome de l'hémisphère sud et le deuxième plus vieux au monde et en se faisant effacent 210 ans d'histoire et tout un pan du patrimoine de notre pays.

La politique de vengeance, d'impunité et de favoritisme des décideurs actuels a eu raison du MTC et de la MTCSL qui n'ont eu d'autre choix que de jeter l'éponge. Tout cela pour se plier aux exigences et aux moindres caprices de l'homme fort du PTP dont l'appétit gargantuesque n'a point de limites.

Je m'engage aujourd'hui à remédier à cette injustice abjecte une fois au pouvoir afin de remettre l'industrie des courses sur le bon chemin, de redonner ses lettres de noblesse aux courses de chevaux et de restituer au MTC l'organisation des courses de chevaux dans des conditions saines et ce pour le bien commun et le respect des principes fondamentaux d'un État de droit.