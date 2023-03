Madagascar: Futsal féminin-Turnover - Place aux quarts de finale

Le gymnase couvert de Mamamasina sera en ébullition ce jour à l'occasion des quarts de finale du tournoi futsal réservé aux étudiantes dénommé " Turnover ".

Quatorze équipes ont disputé la phase des éliminatoires les week-ends du mois de février. Réparties dans quatre poules, les deux premières sont qualifiées pour les quarts. Les cadors sont présents pour cette prochaine étape. Dans la poule A, l'équipe de l'USM a dominé sur le classement après un parcours sans faute. Les dames de l'IUM ont arraché le deuxième ticket, tandis que FSS UCM et Faculté des sciences ont plié bagages. Dans la poule B, la messe n'est pas encore dite entre UMAGIS et ISTS. Elles doivent encore entrer dans la séance de tirs au but vu que les deux équipes ont le même point.

La vainqueure rejoindra l'équipe de l'ONIFRA, le leader du groupe. L'équipe de l'Université ACEEM a largement pris le devant dans la poule C. L'autre équipe de l'organisateur, FSH UCM a connu toute la peine du monde pour pouvoir trouver une place dans ces quarts. Elle aura fort à faire pour redorer le blason de l'UCM et pour garder le titre. Les filles de l'IFT de leur part ont été éliminées de la course. Les matches ont été spectaculaires dans la poule D composée de quatre équipes de renom. Les joueuses de l'ISFPS Leader ont prouvé leur hégémonie sans avoir rencontré la moindre défaite. MEFF a remporté le deuxième ticket au détriment de l'ESPA qui n'a pas également démérité. L'équipe de FDSP se trouve à la dernière place du groupe. Les demi-finales et la finale sont prévues pour le samedi 11 mars toute la journée.

Les affiches des quarts de finale :

12h : USM JSSI contre FSH UCM

13h30 : ONIFRA contre MEFF

14h15 : ACEEM contre IUM

15h00 : ISFPS Leader contre ISTS ou UMAGIS