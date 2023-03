Ile Maurice: Paris ouverts

Alors que le gouvernement Jugnauth et la police de Dip tirent à boulets rouges sur le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) par rapport à la libération sous forte caution de Bruneau Laurette, violant allègrement le principe de séparation des pouvoirs, les trois principaux partis de l'opposition ont accordé leurs violons hier. Pour dégager une synergie anti-GM.

Bien évidemment Ramgoolam, Duval et Bérenger ont focalisé sur le communiqué impensable émis avec la signature du commissaire de police par...le Government Information Service. "L'Evil Precedent c'est le communiqué lui-même!" Le trio a pris soin de ne pas évoquer les conditions de leur alliance en construction (dont le nombre de tickets fait toujours polémique). Autre détail important : ils ont minimisé le fait que Bruneau Laurette ait annoncé qu'il sera candidat aux prochaines élections. Manifestement, le sujet divise les rouges, les bleus et les mauves.

Tandis que les forces divisionnistes sont à l'oeuvre, afin de morceler la nation "along ethnic lines", il est de notre devoir républicain de dénoncer ces regroupements claniques ou ces tentatives de récupération des citoyens, qui n'ont plus peur de descendre 'lor coaltar'.

Faut-il encore s'étonner que Laurette ne soit pas accueilli comme un héros par toute l'opposition ? Son témoignage en live, quelques heures après sa libération, a surtout mis en lumière le fait intriguant qu'il ne travaille pas régulièrement, qu'il est un joueur de paris en ligne (football britannique) comme de nombreux Mauriciens issus de notre "nation zougadère" (dixit Lutchmeenaraidoo qui, lui, préfère spéculer sur l'or), qu'il a bel et bien rencontré et discuté avec Franklin plus d'une fois...à propos de financement et de projets, qu'il communique avec le fils de...Dip.

En août 2020, surpris, comme les organisateurs eux-mêmes du reste, par la marée humaine, qui avait envahi la capitale sous la houlette de Laurette, le MMM et le PMSD voyaient en Laurette un autre Jocelyn Grégoire, qui avait su mobiliser les brebis égarées de la communauté dite "population générale", pour ne pas dire créole.

Paul Bérenger et Xavier Duval, qui pêchent dans le même bassin, ne vont pas le reconnaître, mais il est manifeste que Grégoire, hier, et Laurette, aujourd'hui, viennent dépeupler ce qu'il reste des "militants coaltar" et des "Joe" du temps jadis. Dans cette optique, ils n'ont pas intérêt à s'auto-saborder en poussant leurs partisans "dépôts fixes" dans les bras du néo-soldat Laurette. Ce dernier, lui, doit mieux soigner son coming-out comme politicien...Car c'est un autre type de paris, pour ne pas dire gamble !