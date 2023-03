Ile Maurice: Redéploiement - Une dizaine de hauts gradés de l'ADSU mutés dans des postes de police

Jeudi, une dizaine de hauts gradés, affectés à la brigade antidrogue, ont été transférés. Ils ont été mis "Out of l'Anti-Drug and Smuggling Unit" et redéployés vers des postes de police à travers l'île.

Cette mutation quoique normale, intervient deux jours après le transfert du Deputy Commissionner of Police Choolun Bhojoo, l'ancien chef de la brigade antidrogue, au poste de police de l'aéroport. Les sept chefs inspecteurs et quatre inspecteurs concernés par ce transfert ont pris leurs nouveaux postes hier matin. D'autres transferts sont à prévoir dans les jours à venir.

Plusieurs questions taraudent certains éléments de la brigade antidrogue. Pourquoi ces policiers, qui, selon certains observateurs, se donnaient à fond dans certains dossiers ont été transférés. "Six des huit enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Guroby ont été transférés ? Ils ont mené l'enquête de façon méticuleuse et celle-ci est toujours en cours. Eski kan sa nouvo lekip la pren, eski pa pu ena misunderstanding lerla ? Lerla mem kapav perdi case devant la cour. Se bann enketers ki chevronnés ki pena okenn tache lor zot ek ki fer zot travay couma bizin".

Les chefs inspecteurs Ghoorun, Moonesawmy et Appasamy ont été respectivement transférés aux postes de police de Quatre-Bornes, Beau-Bassin et de Camp-Levieux et sont désormais des Stations managers. Quant aux chefs inspecteurs Seebaluck, Valaydon, Doss et Subba Reddi, ils seront postés à travers l'île. Les chefs inspecteurs Goolab, Babooram et Ramsawmy, qui étaient jusqu'ici affectés au poste de police de Quatre-Bornes, Mahebourg et Flic-en-Flac, ont été mutés au quartier général de la brigade antidrogue. Les inspecteurs Mohess, Jeean, Ramchurn et Davedeen ont eux aussi reçu leur lettre de transfert et ont été envoyés dans des postes de police à travers l'île. La Woman Chief Inspector Appadoo a été transférée du poste de police de Beau-Bassin à celui de Flic-en-Flac où elle officie comme Station Manager.