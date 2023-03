Ile Maurice: Décédée à Maurice - La dépouille de Denise Andee remise à Elie & Sons sur ordre de la Cour suprême

Marie Dany Mirella Andee, qui avait saisi la justice mauricienne pour obtenir un ordre afin que la dépouille de sa mère, Denise Andee, décédée le 12 février dernier à Maurice, soit rapatriée à Monaco, a finalement obtenu gain de cause. Le ministère de la Santé et le frère de la plaignante, sur qui pesait une injonction, ont finalement dû se plier à l'ordre de la juge en référé, Gaytree Jugessur-Manna, et ont remis le corps de la défunte, lundi, à la société funéraire Elie & Sons, qui prendra en charge le rapatriement.

Apres des jours de tribulations, Marie Dany Mirella Andee peut enfin récupérer la dépouille de sa mère à des fins de crémation au cimetière de Monaco, là où cette dernière souhaitait être inhumée après sa mort. Marie Dany Mirella Andee avait fait servir une mise en demeure au ministère de la Santé et à son frère pour que le corps de sa maman lui soit remis. La dépouille se trouvait à la morgue de l'hôpital SSRN depuis le 12 février.

Bien que la juge Manna ait émis un ordre, le 23 février dernier, pour que le corps soit remis à la société Elie & Sons, qui l'attendait pour entamer les démarches de rapatriement, le ministère de la Santé n'a pas respecté cet ordre de la cour.

Le 27 février, la cour a émis à nouveau un ordre pour que le corps soit rapatrié et c'est lundi que la dépouille de Denise Andee a été remise à Elie & Sons, qui a déjà fait l'embaumement et pris les mesures nécessaires pour que le corps soit conservé en chambre froide en attendant d'être rapatrié. À hier, la famille Andee attendait toujours les papiers officiels pour le rapatriement du corps et cet acheminement devrait se faire en début de semaine prochaine. Entre-temps, Elie & Sons indique avoir complété toutes les formalités et n'attend que le feu vert de la famille pour réserver le vol.

Denise Andee est décédée le 12 février dernier à Maurice. Elle était venue dans son île natale pour rendre visite à sa mère. Cette dernière, qui était âgée de 104 ans, est décédée entretemps. Et Denise Andee est morte peu après. Dans son affidavit, la fille de Denise Andee, Marie Dany Mirella Andee, indique que sa mère a vécu plus de 42 ans à Monaco et avait plusieurs problèmes de santé. Lors des funérailles de sa grand-mère, Marie Dany Mirella Andee dit avoir fait tous les efforts possibles pour se réconcilier avec son frère de qui sa mère et elle avaient coupé les ponts après des conflits familiaux. Mais les relations sont restées tendues entre mère et fils. Dans son affidavit, Marie Dany Mirella Andee indique qu'avant son décès, sa mère lui avait fait part de son souhait d'être inhumée aux côtés de son époux dans un caveau au cimetière de Monaco.

Des démarches avaient déjà été entreprises pour qu'elle rentre en France mais elle est décédée le 12 février. La firme internationale qui s'occupait de son transfert avait alors contacté la société funéraire Elie & Sons pour rapatrier la dépouille de Denise Andee mais cette société devait se heurter au refus du ministère de la Santé et du fils de la défunte, qui insistait pour que sa mère soit enterrée à Maurice.

Les procédures de rapatriement d'une dépouille

Pour rapatrier une dépouille à l'étranger, si la personne a une assurance médicale ou de voyage, celle-ci prend en charge les dépenses de transfert du corps. Au cas contraire, c'est la famille qui doit débourser environ Rs 140 000, dépendant du fret et des services de prestataires "de services" locaux, tout comme pour un enterrement. Elie & Sons travaille en collaboration avec une compagnie internationale et est alors mandatée pour effectuer toutes les démarches administratives pour le rapatriement telles que les papiers de l'ambassade et les documents sanitaires. Elie & Sons s'occupe également de l'embaumement du corps et du transfert jusqu'à l'avion. Le rapatriement d'une dépouille peut se faire en trois jours, s'il n'y a aucun litige. Le cercueil voyage dans la soute d'un vol transitaire de fret.