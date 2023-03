Ile Maurice: Veille de fortes pluies en vigueur - Freddy ne représente pas de danger immédiat pour Maurice

La station météo a émis une veille de fortes pluies hier, valable de midi hier à midi aujourd'hui, samedi, selon laquelle la masse d'air sur notre région est très humide et instable, ce qui favorise la formation de nuages actifs sur l'île. Devenue une dépression tropicale, Freddy évolue toujours dans le canal du Mozambique. Toutefois, elle ne se rapproche pas et ne représente, donc, pas de danger pour Maurice à ce stade.

Selon un bulletin spécial de la station météo, la plupart des modèles météorologiques indiquent que Freddy va s'intensifier légèrement et se déplacera vers le Sud-est au cours du week-end. Le centre de Freddy sera ainsi au large de la côte Sud-ouest de Madagascar au début de la semaine prochaine. De même, comme le prévoit la station métrologique : "Il est attendu que Freddy s'intensifie pour devenir un tempête tropicale modérée d'ici la semaine prochain." Sur cette trajectoire, Freddy devrait rester dans le canal du Mozambique avant de se dissiper dans les parages ou d'en sortir. Néanmoins, il existe aussi des incertitudes par rapport à sa trajectoire au-delà des trois ou quatre prochains jours, souligne la station météo.

Puisque l'évolution de Freddy dans le canal du Mozambique provoque une masse d'air sur notre région très humide et instable, ceci favorise la formation de nuages actifs sur Maurice. Ces derniers sont susceptibles de traverser Maurice et Rodrigues dès cet après-midi et de provoquer un temps pluvieux et orageux à partir de ce soir et demain. Le temps sera nuageux à partir de cet après-midi, avec des averses orageuses éparses, qui se généraliseront, seront fortes ce soir et persisteront demain. De fortes averses de courte durée sont également susceptibles de provoquer des accumulations d'eau et des inondations à certains endroits. Le lundi 6 mars, il est prévu que le temps soit nuageux tout au long de la journée, avec des averses éparses. La station météo demande au public de prendre toutes les mesures appropriées en cas de fortes averses orageuses.