Nigeria: Après les élections - "Certains prêtres sèment la confusion et la division" / Un avertissement fort de l'Archevêque d'Ibadan

Abuja — Les deux principaux candidats battus à l'élection présidentielle du 25 février au Nigeria ont refusé de reconnaître la victoire d'Asiwaju Bola Tinubu et ont annoncé qu'ils feraient appel devant la Cour suprême.

Peter Obi, candidat du Parti travailliste (LP) et Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique populaire (PDP) ont tous deux rejeté la victoire du président élu Tinubu, qui se présentait pour le parti au pouvoir, All Progressives Congress (APC), affirmant que le vote était entaché de fraude.

M. Obi a déclaré : "Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigérians", ajoutant que "nous poursuivrons toutes les options légales et pacifiques pour justifier notre mandat".

Abubakar, arrivé en deuxième position lors du vote du 25 février, a dénoncé que "les manipulations et la fraude qui ont accompagné ces élections sont sans précédent dans l'histoire de notre nation", notant que "la hâte de la commission électorale à publier les résultats constitue une violation de la démocratie".

Même sur les médias sociaux et dans les grands médias, la controverse politique ne s'éteint pas, également alimentée par des déclarations de politiciens et de la société civile, y compris de certains prêtres. L'Archevêque Gabriel 'Leke Abegunrin, archevêque d'Ibadan, capitale de l'État d'Oyo, dans le sud-est du pays, a lancé un appel au calme et à l'utilisation d'un langage qui n'incite pas à la violence. "Il semble que certains prêtres dans notre Église ne se comportent pas du tout comme des chrétiens, semant la confusion et la division.

Je demande donc aux prêtres, s'il vous plaît, d'être prudents ; encouragez plutôt votre peuple à vivre ensemble, à aimer Dieu et à prier. Ce n'est pas le moment de se diviser ou d'inciter à la violence", a déclaré l'archevêque dans sa déclaration, qu'il a lue personnellement sur les canaux sociaux de l'archidiocèse. L'archevêque Abegunrin a souligné que le vote dans l'État d'Oyo a été pacifique et il en a remercié les habitants. Il a ajouté qu'il priait pour que les élections du 11 mars pour le gouverneur soient également pacifiques.

"Nous devons éviter tout ce qui peut détruire la société : la jalousie, l'amertume, l'égoïsme et les autres vices qui nous affaiblissent", a déclaré l'évêque Abegunrin, qui a enfin exhorté ceux qui ont gagné les élections et ceux qui gagneront les prochaines élections à se consacrer au service du pays. "Nous sommes confiants qu'avec Dieu à nos côtés, les dirigeants nouvellement élus suivront la volonté de Dieu. Je prie pour que, dans toutes nos activités, Dieu nous utilise pour rendre le Nigeria pacifique, progressiste et saint. Rien n'est impossible avec Dieu, il a juste besoin de notre coopération", a-t-il conclu.