Burkina Faso: Projet de fédération - Apollinaire Kyelem de Tambela plaide pour une intégration du Tchad

En marge de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPAC0), le ministre tchadien des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela.

Au cours des échanges qui ont porté entre autre sur la coopération bilatérale entre les deux pays, le Chef du Gouvernement burkinabè a dit son souhait de voir le Tchad intégrer la dynamique de la fédération déjà amorcée par certains pays en Afrique de l'Ouest.

" Le Tchad est plus proche culturellement. Nous avons des similitudes sur le plan culturel. Avec la Mali et la Guinée, nous sommes dans un processus de fédération. Pourquoi, le Tchad ne nous rejoindrait pas dans cette dynamique ? Si le Tchad, avec la puissance et l'expérience de son armée intègre cette fédération, nous serons une force ", a déclaré le premier ministre.