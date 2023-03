Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Mars 2023

Cote d’Ivoire : Accident de la route- Quinze personnes ont trouvé la mort samedi

Quinze personnes ont trouvé la mort samedi dernier aux environs de19 heur dans un accident de la circulation survenu au Pk10 de la A3 entre les villes de Katiola et de Bouaké dans le centre-nord ivoirien. Selon un communiqué du ministère ivoirien des Transports transmis à Abidjan.net, cet accident, qui a impliqué un mini-car communément appelé Massa et un camion de transport de marchandises, a fait également plusieurs blessés. Le ministre des Transports, Amadou Koné a présenté ses condoléances aux familles endeuillées appelant au civisme, à la responsabilité et à l'engagement de tous dans la lutte contre l'insécurité sur nos routes. (Source : abidjan.net)

Maroc : Souveraineté alimentaire et autonomisation de la Femme- Awa2023 ouvre demain à Rabat

Le Groupe Panafricain d'Informations AllAfrica Global Média, leader dans son domaine organise la 8ème Édition du Forum AllAfrica Women Agenda (AWA) autour du thème : « Souveraineté alimentaire : Nourrir l’Afrique au Féminin » pour célébrer la Journée internationale de la Femme dans la même dynamique que les sept éditions précédentes. Dans le contexte assombri par une spirale de crises, le rendez-vous de cette année qui marque le retour des formats en présentiel des AWA, est prévu du 7 au 8 mars 2023 à Rabat, au Maroc à l'Hotel Dawliz. Il va contribuer à rappeler la nécessité d’assurer une souveraineté alimentaire africaine mais aussi d’élaborer des politiques agricoles qui nous coupent de toute dépendance de l'extérieur. (Source : allafrica.com)

Sénégal : Macky Sall au Khalife de Médina Gounass : « Le Sénégal a besoin de vos prières… »

Le président Macky Sall habillé d’un grand boubou blanc, comme pour symboliser l’appel à la paix, la concorde et la stabilité, a marqué par sa présence la cérémonie d’ouverture de l’édition 2023 du Daaka de Médina Gounass. Le « Daaka », ce grand rassemblement religieux, désignant la retraite spirituelle instituée en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bah, est un moment de prières et de recueillement. Raisons suffisantes pour que le chef de l’État, passe son message dans ce contexte socio-économique et politique particulier.« Nous implorons vos prières pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour le monde entier. C’est le monde aujourd’hui qui est affecté à plusieurs niveaux et les populations ne peuvent échapper à ces facteurs multiformes. Le « Dental Daaka » est alors un moment privilégié auquel il faut profiter pour prier le tout puissant de nous épargner de ce qui peut affecter notre foi et notre commun vivre ensemble », a confié le président Macky Sall devant le Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ. (Source : adakar.com)

Niger : Coopération- Le Représentant sortant de la Fao fait ses adieux

Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum a accordé une audience au Représentant de la Fao, en fin de mission au Niger, M. Attaher Maiga. Ce dernier est, en effet, venu faire ses adieux au dirigeant nigérien. « Je suis venu pour lui présenter mes aux-revoirs, parce qu’en tant que Représentant-résident de de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), mon mandat est arrivé à terme », a indiqué M. Attaher. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Procès aéroport de Donsin- l’État burkinabè à la barre

Plusieurs manquements sont reprochés à l’État burkinabè dans l’accident de l’aéroport de Donsin qui a fauché la vie de 7 personnes. Parmi ces manquements, l’État n’aurait pas mis en temps opportun, les ressources nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ».Sur ce point, l’AJE (Agent judiciaire de l’État) a indiqué au tribunal qu’il n’en est rien, car le principe du marché public, c’est le paiement après la réalisation des travaux. Il est également ressorti dans les débats que ce groupement a épuisé 99 % du délai d’exécution des travaux. Un retard d’environ 10 mois a été accusé au démarrage des travaux. l est également reproché à l’État burkinabè d’avoir autorisé la poursuite des travaux de construction et de contrôle « malgré la suspension du marché ». (Source : aouaga.com)

Benin : Prison civile de Cotonou- Évasion spectaculaire d’un détenu

D’après des sources policières, un détenu s’est évadé de la prison civile de Cotonou dans la journée du vendredi 03 mars 2023. L’évasion a été remarquée à l’heure de pause, après que les gardiens ont constaté son absence. Les autorités pénitentiaires ont immédiatement lancé une alerte générale pour retrouver le fugitif.(Source : acotnou.com)

Mali: Projet de Constitution et réformes - L’Observatoire pour les élections note des avancées majeures

L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a animé, ce samedi 4 mars 2023, une conférence de presse à la Maison de la presse. Lors de ce point de presse présidé par Dr Ibrahima Sangho, l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a noté des avancées majeures en faveur des réformes, notamment avec la remise officielle du projet de Constitution au président de la Transition. (Source : abamako.com)

Rca : Après son exil au Tchad- François Bozizé désormais en Guinée-Bissau

L'ancien président centrafricain a atterri vendredi soir à Bissau, ce qui l'éloigne un peu plus de son pays d'origine, selon le souhait des actuels présidents tchadien et centrafricain. L'exil de François Bozizé dans une capitale éloignée de la Centrafrique était en discussion depuis un certain temps déjà. La présence de François Bozizé au Tchad dérangeait l'actuel président de Centrafrique Faustin-Archange Touadéra qui craint une nouvelle tentative de coup d'État de son prédécesseur. Mais elle dérangeait aussi le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui souhaite entretenir de bonnes relations avec son voisin de la Centrafrique. (Source : Rfi)

Gabon : Secteur bois : la contribution au Pib quadruple en 11 ans

Entre 2010 et 2021, la contribution du secteur bois au produit intérieur brut (Pib) du Gabon est passée de 116 milliards à 444 milliards de Fcfa, apprend-on d’un document officiel publié à l’occasion du One Summit Forest. En 11 ans, l’économie forestière a donc crû de pratiquement 400% portant le nombre d’emplois dans le secteur de 8 400 en 2010 à 30 000 en 2022.Ce dynamisme est surtout dû à la croissance de l’industrie du bois. En effet, au cours de la période sous revue, la contribution de l’industrie du bois à la richesse nationale est passée de 62 milliards à 287 milliards de Fcfa, soit une progression de 463% ; alors que la contribution de l’exploitation forestière a augmenté de 300% pour se situer à 157 milliards de Fcfa. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa