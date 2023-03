Angola: L'Angola et la France signent des accords de coopération

Luanda — Quatre instruments juridiques ont été paraphés ce vendredi à Luanda par les gouvernements angolais et français, dans le cadre de la visite officielle du président français, Emmanuel Macron, en Angola.

Il s'agit d'accords de financement entre la République d'Angola et l'Agence française de développement, de facilitation de crédit entre l'Angola et l'Agence française de développement et de conception, fabrication et fourniture d'un système satellitaire d'observation de la Terre.

Un avenant au contrat pour la conception, la fabrication et la fourniture d'un système de satellites d'observation de la Terre a également été signé, lors d'une cérémonie tenue au Palais présidentiel de Cidade Alta, en présence des chefs d'État angolais, João Lourenço, et de France, Emmanuel Macron.

Système de satellite

Le satellite angolais d'observation de la terre, appelé ANGEO-1, de très haute performance, sera construit par Airbus Defence and Space, en République française, et fait partie des mécanismes et actions visant à renforcer le partenariat et la collaboration entre les deux États.

Ses applications favoriseront la productivité agricole, la surveillance de la déforestation, la surveillance des travaux de construction, surveillance et de détection des déversements d'hydrocarbures et de détection des navires.

A partir de l'ANGEO-1, il sera possible de prendre plus d'un millier d'images haute résolution par jour, avec une capacité d'acquisition extrême pour une couverture locale, nationale et régionale, étant très efficace pour les principales applications angolaises.

Le Satellite contribuera au développement des infrastructures, à la cartographie des ressources naturelles, à la surveillance maritime, y compris la pêche, l'agriculture, le recensement de la population, entre autres.