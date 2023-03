Maroc/Algérie: Différend Algérie/Maroc - La CAF a tranché

La Confédération africaine de football a donné une suite au différend qui opposait la fédération royale marocaine à celle de l'Algérie, suite au forfait des Lions de l'Atlas lors du CHAN 2023. Les 2 pays ont été renvoyés dos à dos.

L'on se rappelle que lors du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN 2023) qui s'est joué en Algérie, l'équipe marocaine n'avait pas pu se rendre à Constantine, faute d'avoir des autorisations de survol du territoire algérien. En effet, depuis août 2021 le gouvernement d'Alger a fermé son espace aérien à tout appareil marocain. Conséquence, la FRMF a refusé d'emprunter tout autre avion que Royal Air Maroc pour se rendre à Constantine d'où son forfait et les Lions de l'Atlas n'ont pas pu défendre leur titre de champion d'Afrique des locaux.

Ce dossier a été examiné par le jury disciplinaire de la CAF qui a conclu que " la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté et en tant que telles aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est imposée à la Fédération royale marocaine. Au vu de la conclusion susmentionnée, le jury disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et intérêts de la fédération algérienne de football ", peut-on lire dans le communiqué de la CAF.

Par ailleurs, il était aussi question de passer en revue la déclaration faite par Zwelivelile Mandelas lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN et qui plaidait pour l'indépendance du Sahara occidental. Ses propos avaient mis en colère la fédération marocaine qui avait aussi saisi l'instance continentale de football. " Après avoir examiné de manière approfondie tous les éléments et preuves disponibles, le jury disciplinaire a considéré qu'il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d'autrui à la Fédération algérienne de football, et que les dispositions de la responsabilité objective ne pouvaient pas être prévues et ne devraient pas s'appliquer après la déclaration faite par M. Zwelivelile Mandela lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN ", a conclu la CAF.