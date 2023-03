Sénégal: Sédhiou / Lancement des travaux de construction de la boucle du Pakao - Le Balantacounda, le Brassou et le Pakao retrouvent leur cordon ombilical !

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a procédé hier, jeudi 2 mars 2023, à Goudomp, au lancement des travaux de construction de la boucle du Pakao, sur la rive gauche du fleuve Casamance. Ces investissements entrent dans le cadre du Programme de désenclavement de la région de Sédhiou. La longueur totale des axes ciblés est de 67 kilomètres, pour une enveloppe de 12,5 milliards de CFA. La durée d'exécution des travaux est de 22 mois, selon les responsables de l'AGEROUTE en charge de l'ouvrage. Macky Sall a aussi lancé le démarrage des travaux de PROMOVILLES ainsi que la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté.

Ce seront les axes Sandiniéry-Karantaba, Diareng-Maka Kolibantang-Saré Halal et Saré Yoba, pour une distance de 54 kilomètres. Puis des axes Maka Kolibantang-Diopcounda long de 3,5 kilomètres et ensuite de Kolibantang et Saré Téning long de 9,5 kilomètres. La longueur totale de ces tronçons est de 67 kilomètres, pour un coût global de 12,5 milliards de francs CFA, sur financement de l'Etat du Sénégal et de ses partenaires que sont le FERA, le MUFG, et l'UKEF, dans le cadre du Programme spécial de désenclavement. Les travaux sont confiés à l'entreprise SAFIEDINE, pour un délai de 22 mois, selon la fiche technique de l'AGEROUTE, en charge de l'exécution des travaux.

Par la même occasion, le président Macky Sall a lancé le démarrage des travaux de construction de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté ainsi que les travaux de PROMOVILLES dans la commune de Goudomp. Il a précisé que les deux derniers ouvrages cités seront également réalisés dans la commune de Bounkiling, situé dans le Nord de la région de Sédhiou. "Ces travaux de PROMOVILLE vont changer la physionomie de Goudomp. Vous aurez une voirie moderne, de l'éclairage, de l'assainissement. Ces travaux prendront également le drainage des eaux fluviales avec des ouvrages adaptés. Ce projet va s'élargir progressivement aux autres communes du département de Goudomp", a déclaré le président Sall.

DESENCLAVER POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETE AMBIANTE

Le chef de l'Etat a fait observer que l'ensemble de ces investissements "répond à une forte préoccupation des jeunes c'est-à-dire l'emploi des jeunes et leur entreprenariat puisqu'à travers ces travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, nous allons utiliser le pavage où les jeunes de Goudomp seront formés à travers le programme "Xëyu ndaw ñi" et de 100 emplois nouveaux dans le département de Goudomp.

La maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui sera financé à hauteur d'un milliards de CFA aura toutes les commodités. Le temps de l'action continue parce que la deuxième phase de la boucle du Boudié se poursuit. Je demande à ce que les travaux soient étendus jusqu'à Marakissa, l'achèvement des travaux de construction de la mosquée de Karantaba aussi", a souligné le président.

A la tribune, les maires des communes de Goudomp, Karantaba, Kolibantang, Niagha, Dianaba, de Saré Yoba, ainsi que le président du Conseil départemental de Goudomp, ont tous et de façon unanime, magnifié les initiatives du président Macky Sall à désenclaver la région de Sédhiou. "Nous étions complétement coupés de notre capitale régionale, mais avec votre engagement à corriger cette disparité géographique", cette enclavement sera bientôt un mauvais souvenir, lui ont-ils dit.

Avec le pont annoncé entre Témento et Missirah Noumbato, celui prévu à Séfa et à Diopcounda, ainsi qu'un nouveau bac entre Sédhiou et Sandiniéry, la fluidité de la mobilité des personnes et des biens aura un impact assez significatif sur le développement social et économique de ce terroir de l'Est de Sédhiou, par la valorisation des produits de l'agriculture et de l'élevage, se réjouissent les communautaires bénéficiaires, par la voix de Moussa Bocoum, le président du Conseil départemental de Goudomp.