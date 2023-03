Congo-Kinshasa: Kwilu - Le procureur général près la Cour d'appel dément l'idée de libérer le prévenu ' Serpent '

Le procureur général près la Cour d'appel du Kwilu, Bernadin Niami a rejeté, vendredi 3 mars, les rumeurs sur la libération du prévenu Gloria Tamuzi alias Serpent.

Cette autorité judiciaire a expliqué que le procès en flagrance de ce présumé bandit a été suspendu faute d'avocat pour l'assister.

" Je demande à la population d'être calme. C'est une procédure de flagrance, donc le dossier n'est pas passé par le parquet. A partir de la police, nous avons trouvé qu'il y avait clameur publique, on n'avait pas de choix, il fallait le traduire en flagrance. La procédure a commencé mais on est bloqué, parce que vous avez suivi le ministère public, il a dit que le prévenu risque d'être condamné à la peine capitale. Maintenant, avec la peine capitale, nécessairement il doit être assisté par un avocat. On ne peut pas le juger sans qu'il n'ait un avocat ", a-t-il précisé.

Bernadin Niami a fait savoir que les avocats craignent d'assister prévenu Gloria Tamuzi alias Serpent à la suite des menaces de l'assistance.

Il a indiqué que certains qui voulaient assister ce présume bandit ont été victimes des menaces de la part de la population de Bandundu.

Le procureur général près la Cour du Kwilu a précisé que cette affaire a été renvoyée au samedi 4 mars en audience ordinaire à la prison centrale du Cinquantenaire.

Il a ainsi demandé à la population de faire confiance au tribunal :

" On va changer la procédure seulement ici à Bandundu. Si on trouve un avocat et qu'il y a audience, les histoires vont évoluer. Et si évolue bien, à la fin, on va prononcer le jugement. Donc, le tribunal effectuera son travail. Donc de ce côté-là, que la population fasse confiance au tribunal, et le dernier jour on saura ce que le tribunal va prendre comme décision ".

Ce prévenu est poursuivi pour diverses infractions dont l'association des malfaiteurs.