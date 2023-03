Afrique: La Tunisie décroche son ticket pour les demi-finales et le Mondial !

De l'engagement, des buts, de la tension et du suspense jusqu'au bout, il y aura eu tous les ingrédients lors de la dernière affiche des quarts de finale de la CAN Total Energies U20 entre le Congo et la Tunisie.

Et au final, c'est la Tunisie qui a décroché son ticket pour les demi-finales, validant par la même occasion sa qualification pour la Coupe du monde de la catégorie. Une victoire (3-3, 5 tab à 4) à l'issue de la séance des tirs au but, dans le quart de finale le plus indécis sur le papier et qui l'a confirmé sur le terrain.

Et si les Congolais se montraient dominateurs dans les premiers instants, ce sont les hommes d'Adel Sellimi qui étaient les plus dangereux, notamment sur les coups de pied arrêtés.

Ils obligeaient le portier congolais Makoundou à s'employer pour éviter l'ouverture du score, notamment sur une tête à bout portant (24ème). Un arrêt salvateur car dans la foulée Bassinga était plus prompt à reprendre un centre en retrait entre deux défenseurs tunisiens pour ouvrir le score (1-0, 25ème).

But logique au vu de la possession du ballon, mais les Diablotins se faisaient rapidement rejoindre au tableau d'affichage sur un mouvement collectif. A la réception d'un centre, El Djebali déviait le cuir pour le propulser au fond des filets (1-1, 37ème).

Une égalisation bienvenue pour les Tunisiens, tout près de se faire sanctionner juste avant la mi-temps. Soussou pensait redonner l'avantage aux siens au bout du temps additionnel, mais son but était refusé, après recours à l'assistance vidéo, pour une faute au préalable (45ème+2).

La réponse tunisienne intervenait dès le retour des vestiaires, mais Makoundou sauvait une fois de plus les Congolais avec deux parades coup sur coup (46ème). Un temps fort tunisien qui finissait par faire craquer les hommes de Marie Joseph Madienguela. Mais le but d'Ouahabi était là aussi refusé après recours à l'assistance vidéo (65ème).

Le début d'un quart d'heure totalement débridé durant lequel les deux formations passaient par toutes les émotions. Si sur sa ligne Makoundou multipliait les parades, il finissait par s'incliner à nouveau sur un contre dont Chouchane, entré en jeu, était à la conclusion (1-2, 76ème).

Les Aigles de Carthage pensaient alors avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur l'intenable Bassinga qui remet les deux équipes à égalité dans la foulée (2-2, 80ème). Un but qui emmenait les Aigles de Carthage et Diablotins en prolongation. 30 minutes de plus qui offraient un scénario improbable.

D'abord avec un nouveau but congolais, après un nouveau recours à l'assistance vidéo, pour une faute de main dans la surface de réparation tunisienne. Bassinga se chargeait de la sentence pour signer un triplé (3-2, 102ème), le deuxième de la journée après celui du Gambien Bojang face au Soudan du Sud.

Un coup de massue sur la tête des Tunisiens qui jetaient leurs dernières forces dans la bataille et égalisaient au bout du temps réglementaire sur un coup de tête de Saoudi (3-3, 119ème).

Les deux formations étaient inséparables jusqu'au bout et la décision devait se faire aux tirs au but. À ce jeu, le gardien tunisien Gazzeh repoussait les tentatives de Manouana, Loulendo et Diambomba-Mouandza pour propulser les siens dans le dernier carré.

Le Congo quitte la compétition au stade des quarts à l'issue de ce scénario cruel, alors que la Tunisie se hisse lui dans le dernier carré de cette CAN Total Energie U20 et retrouve le Sénégal en demi-finale.