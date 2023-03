Algérie: Patrice Beaumelle devient le nouvel entraîneur du MC Alger

Le Mouloudia Club d'Alger a choisi le Français Patrice Beaumelle comme nouvel entraîneur. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a accepté une nouvelle aventure sur le continent africain, lui qui était libre depuis une année.

Le MC Alger a indiqué que Patrice Beaumelle a signé un contrat d'une durée de 16 mois. Il remplace le Tunisien Faouzi Benzarti. Patrice Beaumelle, 44 ans, rejoindra sa nouvelle formation dimanche 5 mars et dirigera sa première rencontre le 10 mars face au NC Magra. Actuellement troisième du championnat, le MCA pointe à une longueur du CS Constantine.

Patrice Beaumelle n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il avait été l'adjoint d'Hervé Renard à l'USM Alger en 2011. À ses côtés, Beaumelle a également remporté les CAN 2012 et 2015 avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Après avoir succédé à Hervé Renard au poste de sélectionneur de la Zambie en 2013, Patrice Beaumelle avait retrouvé son mentor en 2014 pour devenir sélectionneur-adjoint de la Côte d'Ivoire.

Le Maroc, puis la Côte d'Ivoire

Il avait ensuite suivi Hervé Renard à Lille puis avec l'équipe du Maroc. En août 2019, après le départ d'Hervé Renard de la sélection marocaine, Patrice Beaumelle avait pris en charge la sélection olympique marocaine. Il avait été remercié après l'élimination du Maroc par le Mali, en septembre 2019, dans la course à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans et aux Jeux olympiques 2020.

Nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire en mars 2020, pour une durée d'un an, son contrat n'avait pas été renouvelé à la suite des contre-performances de la sélection ivoirienne lors de la Coupe d'Afrique des nations 2021 et des qualifications à la Coupe du monde 2022. Le natif d'Arles avait terminé son aventure avec la Côte d'Ivoire au Stade Vélodrome de Marseille lors d'un match amical face à la France, le 25 mars 2022 et face à l'Angleterre à Wembley le 29 mars, toujours en amical.