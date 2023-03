Togo: Retour du Synatrahoresto avec un bon menu !

Après des années de latence dans ses activités, le syndicat national des travailleurs des hôtels et restaurants du Togo (SYNATRAHORESTO) fait son retour avec un nouveau dynamisme sur la base de nouvelles dispositions légales. L'assemblée statutaire a eu lieu ce samedi au siège de la confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT) à Lomé.

Après une journée bien chargée, cuisiniers et cuisinières ont pu arriver à dégager un bon menu non seulement pour redynamiser le syndicat et promouvoir la destination Togo par leurs chefs d'oeuvres. Adoption des statuts et du règlement intérieur, textes fondateurs du syndicat, les membres ont procédé à l'élection du bureau composé de 11 membres sous la conduite du secrétaire général Délali Latévi LAWSON.

Durant les quatre prochaines années, il aura de lourdes missions dont la révision de la convention collective du secteur, une convention vieille de plus de 20 ans déjà. Le SYNATRAHORESTO rénové doit aussi travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres afin de corriger la triste réalité sur le terrain actuellement.

" Notre secteur est gravement malade et ce au jour le jour. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, ce sera encore pire demain. Nous ne pouvons pas dire maintenant que nous sommes des travailleurs, mais on a l'impression de faire des jobs ou qu'on se débrouille. Bon nombre de nos camarades travaillent sans contrat et sont licenciés à tout moment par les employeurs. Ils n'ont pas non plus de droit de congés mensuel et donc travaillent de janvier à décembre sans aucun jour de repos. Pire, pas de congés de maternité pour les femmes ; tu tombes enceinte, soit tu es licenciée ou tu pars de toi-même ", a déploré le nouveau secrétaire général du SYNATRAHORESTO.

Fort de son expérience dans la lutte syndicale, Emmanuel Komla AGBENOU trouve assez difficile la mission à laquelle va s'atteler ce nouveau bureau. Mais, le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT) leur a filé un secret pour se faciliter ce combat et avoir gain de cause.

" Le travail syndical n'est pas une activité d'une seule personne, mais c'est une activité collective. Le bureau a besoin de tous ceux qui interviennent dans le secteur non seulement les syndicalistes mais aussi de tous ceux-là qui ne sont même pas encore membres parce que quand les droits vont tomber pour tous les professionnels, syndiqués ou non. Une évidence à ne pas oublier est que c'est la valeur numérique qui fait le syndicalisme ; c'est ce qui vous donnera la force et de faire basculer la balance de votre côté. Alors, le bureau a donc un devoir d'avoir un plan de sensibilisation pour ratisser large ", a conseillé M. AGBENOU à ses jeunes frères et soeurs.

Pour rappel, le SYNATRAHORESTO a été créé en 2011. Mais avec la fermeture de certains établissements hôteliers dans le pays, l'animation de ce syndicat est tombée en veilleuse durant toutes ces années. Il revient donc en force pour de meilleurs résultats.